嘉義縣復康巴士老舊需汰換 伊絲碧媞捐贈新車助弱勢

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

嘉義縣老年人口比例高達22%，小型復康巴士使用頻率高、老舊需汰換，去年平均每輛車出勤1萬7千趟，伊絲碧媞國際股份有限公司得知後，董事長劉依淳決定捐贈1輛復康巴士及民生物資，今天在縣府社會局前舉辦捐贈典禮，由縣長翁章梁代表接受並致贈感謝狀。

翁章梁說，嘉義縣老年人口比例22%，是全台老年人口比最高的縣市，其中義竹鄉、六腳鄉、鹿草鄉更高達28%，路上每4人就有1人超過65歲，且身心障礙者有3萬7千人，占總人口7.7%，嘉義縣老年人口、身心障礙者多，相當需要復康巴士，感謝伊絲碧媞捐贈。

劉依淳說，她是貧困家庭的小孩，曾經也受過很多人幫助，對弱勢族群感同身受。2020年創立伊絲碧媞，帶領員工在全台投身公益，聽聞嘉義縣復康巴士需汰舊換新，特別捐贈復康巴士及民生物資，給予弱勢家庭實質協助，盼落實實踐企業與公益並行。