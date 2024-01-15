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嘉義縣復康巴士老舊需汰換 伊絲碧媞捐贈新車助弱勢

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣復康巴士老舊需汰換，伊絲碧媞公司今天捐贈一輛新車，縣長翁章梁（左二）今天代表接受，並頒感謝狀給董事長劉依淳（右二）。記者黃于凡／攝影
嘉義縣復康巴士老舊需汰換，伊絲碧媞公司今天捐贈一輛新車，縣長翁章梁（左二）今天代表接受，並頒感謝狀給董事長劉依淳（右二）。記者黃于凡／攝影

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嘉義老年人口比例高達22%，小型復康巴士使用頻率高、老舊需汰換，去年平均每輛車出勤1萬7千趟，伊絲碧媞國際股份有限公司得知後，董事長劉依淳決定捐贈1輛復康巴士及民生物資，今天在縣府社會局前舉辦捐贈典禮，由縣長翁章梁代表接受並致贈感謝狀。

翁章梁說，嘉義縣老年人口比例22%，是全台老年人口比最高的縣市，其中義竹鄉、六腳鄉、鹿草鄉更高達28%，路上每4人就有1人超過65歲，且身心障礙者有3萬7千人，占總人口7.7%，嘉義縣老年人口、身心障礙者多，相當需要復康巴士，感謝伊絲碧媞捐贈。

劉依淳說，她是貧困家庭的小孩，曾經也受過很多人幫助，對弱勢族群感同身受。2020年創立伊絲碧媞，帶領員工在全台投身公益，聽聞嘉義縣復康巴士需汰舊換新，特別捐贈復康巴士及民生物資，給予弱勢家庭實質協助，盼落實實踐企業與公益並行。

縣府社會局指出，嘉義縣復康巴士使用率相當高，13輛小型復康巴士委託安道、保康等基金會協助接送，平、假日都接受預約搭乘，每年平均服務次數高達1萬7千趟，載送身心障礙者外出就醫，這次受捐贈的巴士將交由中華聖母基金會使用，協助更多民眾就醫。

嘉義縣復康巴士老舊需汰換，伊絲碧媞公司今天捐贈新車幫助弱勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣復康巴士老舊需汰換，伊絲碧媞公司今天捐贈新車幫助弱勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣復康巴士老舊需汰換，伊絲碧媞公司今天捐贈新車幫助弱勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣復康巴士老舊需汰換，伊絲碧媞公司今天捐贈新車幫助弱勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣復康巴士老舊需汰換，伊絲碧媞公司今天捐贈新車幫助弱勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣復康巴士老舊需汰換，伊絲碧媞公司今天捐贈新車幫助弱勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣復康巴士老舊需汰換，伊絲碧媞公司董事長劉依淳今天代表捐贈新車幫助弱勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣復康巴士老舊需汰換，伊絲碧媞公司董事長劉依淳今天代表捐贈新車幫助弱勢。記者黃于凡／攝影

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