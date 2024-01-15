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包公助警辦案 雲林三條崙海清宮慨捐2千萬重建派出所
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雲林縣四湖鄉三崙派出所老舊且空間不足，急需整建、增建，但縣府經費短絀，遲未執行，四湖鄉三條崙海清宮今天捐贈2千萬元，將協助派出所整、增建，提升警察辦公、待命環境。
台西警分局為有效運用警力，四湖鄉飛沙、三崙、林厝等3所跨所聯合執勤，勤務駐地擇定在飛沙派出所，平日輪派員警至林厝、三崙等2非主力所駐地值勤，但飛沙所地處偏僻，常有民眾或外地遊客找不到派出所情況。
為改善此情況，議員蘇國瓏、縣警察局長林故廷討論後，認為需因應民情調整至三崙派出所辦公，但該所老舊且空間不足，急需整建及增建宿舍，因縣府經費短絀，至今遲未執行。
全台閻羅天子包青天祖廟海清宮主委蘇金志獲知此訊息，經與委員會討論同意，決定捐贈2000萬元給縣警察局整、增建三崙派出所，蘇金志表示，派出所就位於三條崙，能夠保護當地民眾生命財產安全，海清宮當然要大力協助。
雲林縣長張麗善感謝海清宮同意捐助2000萬元的經費，協助重建及增建三崙派出所，縣府除原有500萬元配合辦公廳舍重建，後續再增加500萬元整建後方宿舍，讓員警辦公、待命有更好空間環境。
林故廷表示，三崙派出所整（增）建案將原舊廳舍整修並於東側新增建二樓層辦公廳舍，建物設計格局方正兼具現代時尚及典雅簡約風格，並融合三條崙海清宮包公祖廟、海水浴場和箔子寮漁港等特色景點結合，朝向結合治安交通維護和旅遊諮詢複合功能的派出所。
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