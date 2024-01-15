湖美夜市重啟爐灶 掀起嘉義市夜市大戰

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嘉義市的夜市商展營業日期大幅度變動，掀起夜市大戰，湖美夜市重啟爐灶每周三、五、六吸引人潮，嘉樂福夜市、彌陀夜市都感受競爭，嘉樂福夜市調整租金外、營業時間為每周二、三、四、五、六、日，彌陀夜市維持周三、五，只有周一沒有夜市；另，嘉樂福、彌陀夜市存在已久，都沒申請核准民營攤販集中場，市府表示，持續輔導合法化。

湖美夜市在去年5月間開幕，吸引爆滿人潮，後因不符合都市計畫法土地分區使用規定，遭嘉義市政府開罰6萬元，不到1個月就落幕。

去年底湖美夜市獲市府核通過，並於今年1月6日以試營運方式開幕，入口看板「湖美商展 嘉義夜市」，「商展」2字對嘉義市民而言有著特殊情感。

湖美夜市重啟以來場場吸引人潮，原本嘉樂福夜市、彌陀夜市都感受競爭；嘉樂福夜市吳經理表示，調整租金減少攤商負擔，營業時間每周二、三、四、五、六、日，當中周二、三是包括門口左右2攤烤肉攤在內的許多攤位會自主營業。新春7天連假期間會維持天天有夜市。

吳經理表示，嘉樂福夜市已有22年歷史，位於市中心，緊鄰家樂福大賣場，場地大、停車方便，目前因為鐵路高架化工程部分路口封閉，待鐵路高架化完工後，再進行整體規畫，屆時會呈現不同風貌吸引人漸。會配合市府要求，朝合法夜市進行。

位於嘉義市東區立仁路彌陀夜市鄰近中埔鄉後庄地區及嘉義大學蘭潭校區，屬小而美的夜市，是嘉大學生每周2次的高CP值小吃去處。

彌陀夜市張姓業者表示，彌陀夜市有20年歷史，目前仍維持每周三、五營業，也會朝合法夜市申請。

今年起嘉義市除了周一沒有攤販集中區的夜市外，每天都有夜市了。當然、文化路設攤路段天天都開張。

市議員鄭光宏表示，夜市是庶民經濟，賣的東西多元、價格不貴，也是不少人當作晚餐、宵夜的地方，市府要輔導夜市自己成立管理機制，甚至依各自不同的區位條件發展成不同的特色夜市；湖美夜市出現後勢必造成其他夜市壓力、促使改變。