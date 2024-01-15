虎尾鎮長當選立委將補選 代表會主席宣布參選

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

雲林縣虎尾鎮長丁學忠當選雲林第1選區立委，將辦理補選，無黨籍的虎尾鎮民代表會主席林嘉弘今天在丁學忠等人陪同下宣布參選。而民進黨也表示，人選尚未確定此戰絕不缺席。

雲林縣民政處指出，虎尾鎮長丁學忠當選立委，但剩餘任期超過2年，依地方制度法第82條第4項規定，鄉鎮長自辭職去職事實發生日起3個月內需完成補選。

53歲的林嘉弘今天在丁學忠、虎尾鎮里長聯誼會長林坤泉等人陪同下，開記者會宣布參選虎尾鎮長補選。

丁學忠將於31日請辭虎尾鎮長，他向大家強力推薦勤走基層的林嘉弘，了解地方需求，也熟悉相關業務，上任即上手。

林嘉弘細數自己從警20多年、擔任過虎尾鎮調解委員會秘書、2連霸虎尾鎮民代表會主席。林嘉弘說，擔任鎮民代表會主席期間，帶領其他代表配合鎮公所施政，也陪丁學忠勤走基層，傾聽民意，將積極爭取建設經費為鎮民服務。

林嘉弘表示，自己熟悉虎尾鎮公所各科室運作和預算編列，倘若當選一定可以無縫接軌，並延續丁學忠的施政理念。對於外界質疑健康狀況，林嘉弘強調，健康無虞，人無法預測自己生命長度，但是可以增加生命的寬度與厚度，成為人生向前的動力。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠接受中央社記者電訪時說，近日會走訪基層傾聽民意並徵詢，待取得共識後即公布，「這戰絕不缺席」。