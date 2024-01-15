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嘉市公布春節垃圾收運日程 定點收垃圾除夕這天休息
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今年春節連續假期長達7天，嘉義市環保局配合年終大掃除及因應春節期間垃圾清運，規劃清運日期，讓民眾除舊佈新歡喜迎新年；自2月10日（初一）～2月13（初四），停止收運垃圾4天，但仍有提供定點收垃圾；全年無休的文化公園等3處夜間定點收垃圾點於除夕休息1天。
嘉義市環保局表示，為因應農曆春節，2月7日周三特別清運，下午3點起依原垃圾車收運路線沿街清運；原周一及周四回收，這天也提供回收服務。春節期間，自2月10日（初一）～2月13（初四），停止收運垃圾4天，另提供白天4處及夜間定時定點垃圾收運點3處，提醒民眾勿亂丟垃圾，春節期間會派員加強稽核，如經查獲亂丟垃圾者，最高處6000元罰款。
全年無休的文化公園旁（垂楊路、文化路口）、文化路及友愛路停車場夜間定點定時垃圾車收運，只有在除夕這天休息。大型家具、家電免費清運，於2月6日前登記。
環保局表示，市民做好垃圾分類，將垃圾分為一般垃圾、資源回收及廚餘回收3類，一般垃圾丟入垃圾車，廚餘倒入垃圾車後的廚餘桶，資源回收物整理打包後交付回收車；民眾如有倒垃圾的相關問題，可以電洽嘉義市政府環境保護局（電話05-2251775#510）詢問，或利用嘉義市環保即時通APP申請廢棄物清運。
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