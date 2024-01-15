快訊

直播／諾魯二度與台斷交！才發賀電恭喜賴當選 外交部：可能是煙霧彈

戰火100天：加薩190萬人成難民、以色列被告上國際法庭「種族滅絕」

她搭捷運遭婦人「扯髮壓地」還想拖下車 警察也看不下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市公布春節垃圾收運日程 定點收垃圾除夕這天休息

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
全年無休的文化公園等3處夜間定點收垃圾點於除夕休息1天，圖為市民於文化公園旁定點定時丟垃圾資料照片。圖／本報資料照片
全年無休的文化公園等3處夜間定點收垃圾點於除夕休息1天，圖為市民於文化公園旁定點定時丟垃圾資料照片。圖／本報資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

今年春節連續假期長達7天，嘉義市環保局配合年終大掃除及因應春節期間垃圾清運，規劃清運日期，讓民眾除舊佈新歡喜迎新年；自2月10日（初一）～2月13（初四），停止收運垃圾4天，但仍有提供定點收垃圾；全年無休的文化公園等3處夜間定點收垃圾點於除夕休息1天。

嘉義市環保局表示，為因應農曆春節，2月7日周三特別清運，下午3點起依原垃圾車收運路線沿街清運；原周一及周四回收，這天也提供回收服務。春節期間，自2月10日（初一）～2月13（初四），停止收運垃圾4天，另提供白天4處及夜間定時定點垃圾收運點3處，提醒民眾勿亂丟垃圾，春節期間會派員加強稽核，如經查獲亂丟垃圾者，最高處6000元罰款。

全年無休的文化公園旁（垂楊路、文化路口）、文化路及友愛路停車場夜間定點定時垃圾車收運，只有在除夕這天休息。大型家具、家電免費清運，於2月6日前登記。

環保局表示，市民做好垃圾分類，將垃圾分為一般垃圾、資源回收及廚餘回收3類，一般垃圾丟入垃圾車，廚餘倒入垃圾車後的廚餘桶，資源回收物整理打包後交付回收車；民眾如有倒垃圾的相關問題，可以電洽嘉義市政府環境保護局（電話05-2251775#510）詢問，或利用嘉義市環保即時通APP申請廢棄物清運。

嘉義市環保局公布春節垃圾收運日程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市環保局公布春節垃圾收運日程。圖／嘉義市政府提供

春節 嘉義 垃圾車

延伸閱讀

雞蛋日產量續增 蛋商：春節前蛋價維持現況

春節大掃除垃圾量暴增13％ 環境部呼籲加強分類

春節小黃加收30元 北北基計程車2月5日至2月14日照表春節加成

避免國際曲解刺激中共 國軍春節巡弋行程延後

相關新聞

嘉縣陪伴青年走出低潮 15至30歲1年可申請3次免費諮商

近年心理健康逐漸受重視，嘉義縣心理健康方案去年陪伴將近300名年輕人，走出人生低潮、找到希望，縣府今年持續推動心理健康方...

嘉市公布春節垃圾收運日程 定點收垃圾除夕這天休息

今年春節連續假期長達7天，嘉義市環保局配合年終大掃除及因應春節期間垃圾清運，規劃清運日期，讓民眾除舊佈新歡喜迎新年；自2...

林耿瑋救火22年 獲消防楷模鳳凰獎

嘉義縣消防局第1大隊隊員林耿瑋投身消防22年，歷經台南維冠大樓倒塌搜救等挑戰，在家人支持下把救人當使命，獲得全國消防楷模...

台南眷村年貨大街美食集結 好滋味都在這裡！

台南2024年貨大街將在1月18日至22日登場，100多個攤位集結眷村美食、南北年貨都有，且每天上午都有200個眷村包子...

免貸款免利息 雲林縣青年創業補助金最高200萬元即日起開放申請

雲林縣政府2022年開辦青年創業補助金，鼓勵青年創業，最高補助30萬元「微創型」及200萬元「專案型」的創業資金補助，迄...

海線50戶弱勢家庭受邀圍爐 北台中家扶弱勢童寫卡片感謝獅子會

農曆過年將到，中英獅子會歲末圍爐送暖，昨天在台中沙鹿館舉辦圍爐活動，招待北台中家扶中心海線50戶166名親子參加，小朋友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。