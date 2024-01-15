竄升台南第3大站點 新營火車站Youbike擬擴點

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

微笑單車Youbike在南市新營區建置速度加快，目前已有23處，其中新營火車站點單月使用次數破萬，排名由全市排名第5，竄升為第3（4），市府交通局說，因應民眾需求殷切，將在火車站旁擴點。

新營火車站周邊多處金融商圈、行政中心及大眾運輸等重要節點，地方反映停車格一位難求，為落實使用者付費精神，南市政府去年8月起在新營區逐步實施路邊停車收費，車位周轉率大幅提高，不少人改騎Youbike結合台鐵及大台南公車，推升Youbike使用率不斷提高。

新營區公所說，新營是南市雙行政中心之一，市府警察局、農業局、水利局上下班公務人員通勤需求大，更有不少機關及通勤學生族需求，早期T-bike站址僅有4站，使用率不高。

新營區長翁振祥表示，目前新營區已建置23處Youbike站點，去年11月新營火車站使用次數更高達1萬1950次，是南市前3名租賃站點，較數月前排名第5再往上升。

市府交通局說，全市迄今有Youbike站點368點，去年2月上路，累計使用率逾261萬次，其中下半年（7-12月）全市前10大站點分別為台南火車站（前站二）、台南火車站（前站一）、成大公園、新營火車站、成大會館、台南二中、台南公園（台南轉運站）、成大醫院（小東路）、延平郡王祠、部立台南醫院。