有始有終！他從警近40年今「最後一天出勤」 堅守崗位出勤忙選務

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台南市白河警分局後壁分駐所長陳進堯，從警近40年，退休在即的他今天是最後一天出勤，如往常堅守崗位忙選務有始有終，地方傳為美談。

60歲的陳進堯是警察學校警員班106期畢業，民國73年踏入警界迄今，除民國89年升任巡佐調任歸仁警分局半年，其他時間都在白河警分局服務，對轄區大小事掌握如數家珍。

陳進堯警職近40載，都在外勤基層派出所，也曾遇到多次印象深刻案例；民國83-4年間在白河警分局內角派出所時，接獲線報稱有間房屋不明原因夜間疑似有印刷機啟動聲響，他跟同事私下探訪不尋常，監控後跟同事後來破獲偽鈔工廠達1億餘元，也將歹徒繩之以法。

陳進堯民國94-5年間在東河派出所服務時，在六重溪山區發現有砂石車出沒，跟同事攔檢後，發現車子下層夾帶私菸達200多箱，查扣後並一舉將砂石車司機及助手逮捕。

陳進堯本月16日屆齡退休，適逢大選警力吃緊，陳進堯今上午來到後壁區竹新里新厝投開票所執勤，投開票所忙著引導來投票的鄉親動線、秩序，最後一次出勤，他自嘲「快沒頭路了！」把握今天最後一天上班，盡自己本分，讓選務順利落幕。