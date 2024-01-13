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昨晚10點停止競選…87歲陳錦棟用「獅吼功」壓制喇叭聲 把寧靜還民眾

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
昨晚總統立委選前之夜，嘉市民主嘉年華在民主聖地地標中央噴水圓環決戰，晚間10點，87歲選監小組常任委員陳錦棟，拿麥克風播音，喊2次請大家停止競選活動，讓選戰平和落幕。記者魯永明／攝影
昨晚總統立委選前之夜，嘉市民主嘉年華在民主聖地地標中央噴水圓環決戰，晚間10點，87歲選監小組常任委員陳錦棟，拿麥克風播音，喊2次請大家停止競選活動，讓選戰平和落幕。記者魯永明／攝影

‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》

昨晚總統立委選前之夜嘉義市民主聖地中央噴水圓環成為各陣營決戰點，晚間10點競選已經停止，但往往支持者 太熱情，想喊「卡」還停不了。87歲選監小組常任委員陳錦棟，拿要表演獅吼功，只見他拿麥克風播音，喊2次請大家停止競選活動，喊話透過4個8千瓦大功率喇叭，超大音波放送，用來壓制遊行車隊的喇叭聲，陳做這項工作20多年，歷經多次大選。

陳棉棟見證民主聖地選前之夜造勢遊行，陳錦棟說，與過去一黨專制威權時代相比，現在選前之夜的造勢遊行，比過去熱鬧、緊有看頭，展現選民熱情、激情。

陳錦棟曾在嘉縣、市分治前擔任縣議員，曾任力行里長，德高望重，現任西區調解委員及市選委會監察小組常任委員30年，老驥伏櫪，是有名的調解公道伯，2002年獲頒最高榮譽行政院長獎、4度拿到法務部長獎、8度市長獎。

陳錦棟右耳有顆俗稱「零星肉仔」贅生物，形狀圓潤像珍珠墜子，小時候被同學欺侮，差點被扯斷；年輕時曾發生5次車禍、一場大病，幸好都轉危為安，「零星肉仔」成他的保命符。陳錦棟曾任嘉縣第8、9屆縣議員，一任4年、2任8年，陳錦棟卻做10年，原來任內他遇到台灣退出聯合國、台美斷交重大事件，各延長1年任期，他笑稱這是「零星肉仔」帶來好運。

昨晚總統立委選前之夜，嘉市民主嘉年華在民主聖地地標中央噴水圓環決戰，晚間10點，87歲選監小組常任委員陳錦棟，拿麥克風播音，喊2次請大家停止競選活動，讓選戰平和落幕。記者魯永明／攝影
昨晚總統立委選前之夜，嘉市民主嘉年華在民主聖地地標中央噴水圓環決戰，晚間10點，87歲選監小組常任委員陳錦棟，拿麥克風播音，喊2次請大家停止競選活動，讓選戰平和落幕。記者魯永明／攝影

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