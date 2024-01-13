昨晚10點停止競選…87歲陳錦棟用「獅吼功」壓制喇叭聲 把寧靜還民眾

‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》

昨晚總統立委選前之夜，嘉義市民主聖地中央噴水圓環成為各陣營決戰點，晚間10點競選已經停止，但往往支持者 太熱情，想喊「卡」還停不了。87歲選監小組常任委員陳錦棟，拿要表演獅吼功，只見他拿麥克風播音，喊2次請大家停止競選活動，喊話透過4個8千瓦大功率喇叭，超大音波放送，用來壓制遊行車隊的喇叭聲，陳做這項工作20多年，歷經多次大選。

陳棉棟見證民主聖地選前之夜造勢遊行，陳錦棟說，與過去一黨專制威權時代相比，現在選前之夜的造勢遊行，比過去熱鬧、緊有看頭，展現選民熱情、激情。

陳錦棟曾在嘉縣、市分治前擔任縣議員，曾任力行里長，德高望重，現任西區調解委員及市選委會監察小組常任委員30年，老驥伏櫪，是有名的調解公道伯，2002年獲頒最高榮譽行政院長獎、4度拿到法務部長獎、8度市長獎。

陳錦棟右耳有顆俗稱「零星肉仔」贅生物，形狀圓潤像珍珠墜子，小時候被同學欺侮，差點被扯斷；年輕時曾發生5次車禍、一場大病，幸好都轉危為安，「零星肉仔」成他的保命符。陳錦棟曾任嘉縣第8、9屆縣議員，一任4年、2任8年，陳錦棟卻做10年，原來任內他遇到台灣退出聯合國、台美斷交重大事件，各延長1年任期，他笑稱這是「零星肉仔」帶來好運。