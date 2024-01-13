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台南市這裡投票率超高 排隊人龍中午還沒散
近年因南科台南園區發展，在LM特定區內的善化蓮潭里人口持續增加，加上青壯年、年輕族群居多，今天選舉日投票非常踴躍，里內投票所都設在蓮潭國中小，一早就出現排隊人龍，甚至有人排了30分鐘才投得上票，有民眾戲稱「分三班制投票？」到中午估計投票率已近6成。
善化蓮潭里居民「南科新貴」多，有台南「最富里」稱號，生育率也是南市最高，半年來人口數增加300多人，快追上光文里成為善化區第一大里，這次共有3個投票所，總統、副總統選舉人票分別為1380、1259、1482票，一般為了投票順暢，選委會會規劃投票所選舉人數，南市最多1200人，蓮潭里3個投票所都超過這個數字。
蓮潭里有483、484、485共3個投票所，一早484投票人數最多，485從上午9點後湧現人龍到中午都沒斷過，甚至有鄰長排了半小時才投票，還向里長報告「人超級多」，且清一色都是年輕人，非常踴躍，中午預估就有近6成投票率，比南市平均4成多出許多。
有民眾看到人龍都嚇了一跳，也有人打趣說可能是南科員工「分三班制」輪流投票，才會有的投票所人不多、有的卻得大排隊，蓮潭里長陳紫晶說，這次投票率應該是近幾次選舉中最高，年輕族群都出門投票了。
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