阿里山多處景點 河津櫻盛放

嘉義縣阿里山賞櫻季前奏開始，繼台18阿里山公路沿線緋寒櫻盛開，目前河津櫻也接棒綻放，賞櫻景點有梅山鄉太和樟樹湖及迷糊步道阿里山鄉公所，河津櫻開5至7成，阿里山遊樂區有3棵緋寒櫻綻放；這幾天冷氣團發威，台南楠西區梅嶺梅花開約6成，花況持續到本月底。

林業署嘉義分署阿里山工作站技士蕭明學說，台18線石棹到十字路、再到阿里山遊樂區外緋寒櫻，綻放近8成，白色福爾摩沙櫻含苞待放，園區3棵緋寒櫻綻放。臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明指出，阿里山及阿里山公路沿線共種約40種櫻花品種，分布大阿里山區，森林遊樂區有33個品種，花期從12月上旬至翌年4月底，要先清楚花開景點才能知道要到哪裡觀賞。

黃源明說，河津櫻盛開3大景點有太和樟樹湖、隙頂意象停車場及迷糊步道鄉公所，其中樟樹湖櫻穀王近滿開期，櫻后在嘉169縣道10公里處路旁，其他河津櫻及緋寒櫻散布在周邊茶園，建議離峰時段前往。迷糊步道河津櫻是本周推薦賞花景點，最美河津櫻在鄉公所至清潔隊路段，目前花況約5至7成，下周滿開。

台南楠西區梅嶺梅花元旦連假提前開花，遊客湧入，交通局上周推假日接駁車，但山上梅花不多，令遊客有點失望，當地梅農說，因乾旱及暖冬，前一波梅花一下子就謝了，但枝頭含苞待放，冷氣團發威，梅花盛開約6成，花況可持續到月底。

梅農普遍認為，去年上半年乾旱缺水，梅子長不大，農民延後採果，連帶影響今年開花期，加上今年冷氣團時間短，早晚氣溫降但中午又出太陽，對梅樹生長不佳，開花情形可能未如往年。