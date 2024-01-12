冷氣團催花！台南梅嶺梅花已開6成 持續到月底最美

台南市楠西區梅嶺梅花今年元旦連假提前開花，大量遊客湧入，台南市交通局上周推出假日接駁車，但山上梅花不多，令遊客有點失望，當地梅農表示是因乾旱及暖冬影響，前一波梅花一下子就謝了，但枝頭上都是含苞待放，這幾天冷氣團發威，梅花已盛開約6成，花況可持續到月底。

梅嶺是南台灣賞梅重鎮，今年梅花提前在12月中旬就開花，梅農許鴻文說，可惜第一波梅花遇到下雨打落，樹上結滿花苞在10日左右陸續開花，目前花開約6成，且可能受到去年乾旱及延後開花影響，今年梅樹是分批結花苞，因此是陸續綻放，花期會延長到1月底左右，但可能要到較山區才能看到滿山遍野白花景況。

福來梅子餐廳梅農陳居峰則說，今年高海拔梅花開得快但謝得也快，以往伍龍步道的梅花是最早吸引遊客的，但今年開花早也謝得快，福來百年梅園位在中海拔，今年花況相較梅嶺其他地方較集中，雖說梅樹生長受到氣候影響，但施肥及用心管理，還是可以營造美麗的花況。

不過，梅農普遍認為，去年上半年因乾旱缺水，梅子長不大，農民延後採果，連帶影響今年的開花期，加上今年冷氣團發生的時間短，每次低溫籠罩約僅1、2天，目前梅樹普遍剛結出花苞，但早晚氣溫降但中午又出大太陽，對梅樹生長都不佳，遊客期待滿山遍野花開情形可能未如往年。

交通局提前逢假日實施例接駁疏運，提醒1月13日選舉日除外，其他有接駁車日子為1月14日、1月20日、1月21日等行駛，遊客可將車輛停放於台3線「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於台3線旁）搭乘免費接駁車上山。接駁時間自上午10點開始至下午4點，並依現場人潮機動加開班次。

台南市觀旅局推薦梅嶺風景區有伍龍步道、梅龍步道、梅峰古道及觀音步道，四條步道沿途都種有梅樹，也可選擇至觀音寺及梅園餐廳、福來百年老梅園等地區賞梅步道欣賞梅花。也有採果行程，「棗到了-梅嶺棗園休閒採果區」採黃金蜜棗（預約電話0918-636380)、「福來老梅園餐廳」預約採仙桃、蟠桃(可到3月份，預約電話06-5753658）等。