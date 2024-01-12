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防炊事不慎釀火警 嘉義市首次推出具定時關火功能瓦斯器具補助
嘉義市政府為防範炊事不慎造成火警，首推「具定時關火功能瓦斯器具補助專案」，以中低收入戶、獨居長者、身心障礙者、木造建築物、曾發生火災事故地點等場所優先補助，每戶最高補助2000元，汰換或增設為具定時關火功能瓦斯爐具，用科技守護市民生命財產安全。
消防局統計，去年度建物火災46件，起火原因爐火烹調占12件，許多在廚房發生火災，究其原因都是烹煮忘記關閉爐火外出，無人看顧爐火造成食材久煮燒焦進引發火災，若烹煮湯汁過滿滾沸時溢出令爐火熄滅，可能造成瓦斯外洩有發生氣爆風險。為避免災害發生，造成生命財產損失，首推「具定時關火功能瓦斯器具補助專案」計畫，以每戶一具為限、最高補助金額達2000元。
本次以中低收入戶、低收入戶、獨居長者、身心障礙者、年長者（65歲以上)、木造建築物、曾發生火災事故、狹窄巷弄地區鐵皮屋住宅、30年以上住宅、資源回收用途等場所為優先補助對象，歡迎民眾向各消防分隊申請填寫申請表，後續由消防分隊訪視，民眾接獲符合資格通知後，即可聯繫鄰近合格業者安裝。
消防局表示，具定時關火功能的瓦斯器具為輔助關火器材，無法取代關火行為，民眾居家生活莫忘「人離火熄」原則，平時在家應演練居家逃生動線，並主動裝設住宅用火災警報器等住宅消防設備，火災發生時方能即早發現，爭取初期滅火以及應變逃生之時間，進而減少生命財產損失。申請補助疑問，請洽詢消防局預防科：（05）271660轉305。
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