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台南虎頭埤風景區環湖木棧道整修 預定4月完工

中央社／ 台南11日電

台南虎頭埤風景區環湖木棧道去年開始整修，預定今年4月完工，屆時繞行水庫1圈4.6公里約1小時，讓遊客充分享受湖岸風光。

台南市政府今天發布新聞稿指出，虎頭埤風景區環湖木棧道整修，預定入口處前段將於農曆春節前完成，整體工程4月完工，步道行走將更完善，水庫壩體安全及溢洪道改善工程，也將於8月完工。

市府觀光旅遊局長林國華說，虎頭埤規劃完整步道系統，繞行水庫1圈4.6公里，步行1圈約1小時，沿途可讓遊客悠閒漫步充分享受湖岸風光，觀察水岸及林間豐富多樣生態環境。

市府表示，虎頭埤環湖木棧道進行步道無礙障通行環境改善，調整最適合線型坡度，讓行動不便者及幼兒親臨湖畔，遊客也可放慢腳步行走林間步道享受森林芬多精，體驗虎頭埤豐富生態環境景觀。

虎頭埤 水庫 台南 春節

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