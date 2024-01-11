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年前轉職夯！雲林廟口徵才開出500職缺 月薪最高48K

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六就業服務中心廟口徵才1月9日起跑，首場辦在林內進雄宮，許多求職民眾聞訊而至投履歷，正等候面試佳音。圖／斗六就業中心提供
雲林斗六就業服務中心廟口徵才1月9日起跑，首場辦在林內進雄宮，許多求職民眾聞訊而至投履歷，正等候面試佳音。圖／斗六就業中心提供

農曆年前轉職詢問度高，雲林斗六就業服務中心結合縣內9家廟宇舉辦廟口徵才和就業宣導，加上各服務據點8場次單一徵才活動，共釋出超過500個工作機會，薪資水平從4萬3000千元至4萬8000元不等，活動中同步推出捐二手馬克杯送咖啡包，特定場次還邀請書法名家現場揮毫送春聯。

斗六就業服務中心主任廖家偉說，今年年前有合眾紙業、弼益企業社、宇榮高爾夫、碁富食品、職心居家、丸莊醬油、乳牛生產合作社、泰霖生物科技、永賀能源、佛美神仙故事館、利勤實業、味全食品、全家、卜峰食品、大井輕金屬、三井資訊、全國加油站等17家在地企業開出逾500個職缺。

其中，味全食品徵求電機技術人員、月薪4萬3000元，宇榮高爾夫徵求組級幹部、祭出月薪最高4萬5000元，碁富食品徵求作業員、開出月薪最高4萬8000元且不限學經歷，本月9日起跑至今，已累計超過百人求職及參加活動，廖家偉觀察，就近提供服務，並藉廟方節慶帶來人潮，成效不錯。

參與民眾分享，自己是透過廟方廣播才知道有這類的戶外式就業活動，認為相當親民，有別於過去得自己主動找上就業服務中心求職，找工作的忐忑心情會放鬆不少。

廖家偉表示，接下來的場次包括，今天至11點半於崙背天衡宮、1月17日上午9點半至11點半二崙興國宮、1月18日下午2點至5點斗六受天宮、1月25日上午9點至11點莿桐光華寺及西螺永興宮、1月30日上午9點至11點斗南順安宮；其中3場次有書法名家林周生駐點揮毫。

另為將就業能量傳遞到各偏鄉角落，廖家偉說，今天至上午11點半在斗六受天宮、1月26日上午8點至11點半在斗南小南天福德宮，分別辦理2場就業宣導，會中推出趣味有獎徵答，答對者可獲1份實用小禮品。

雲林斗六就業服務中心廟口徵才活動1月9日從林內進雄宮起跑，接續還有6個場次。圖／斗六就業中心提供
雲林斗六就業服務中心廟口徵才活動1月9日從林內進雄宮起跑，接續還有6個場次。圖／斗六就業中心提供
雲林斗六就業服務中心除辦廟口徵才活動也同步進行就業宣導，圖為今天上午在斗六福德宮，走入社區為求職民眾解惑。圖／斗六就業中心提供
雲林斗六就業服務中心除辦廟口徵才活動也同步進行就業宣導，圖為今天上午在斗六福德宮，走入社區為求職民眾解惑。圖／斗六就業中心提供

斗六 求職

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