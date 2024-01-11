嘉市歷史建築文化路郵局整修復古風 活化營運商店及郵政文物展區

嘉義市文化路觀光夜市的歷史建築文化路郵局，嘉義郵局與承租商解約，2021年發包整修拉皮外牆等工程，原訂去年完工，延宕至今，遭立委王美惠質詢批交通部行政怠惰，目前郵局拉皮整修完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的土黃色牆面，圍籬還未拆除，郵局計畫活化營運商店及郵政文物展區。

文化路郵局源自清朝，日治時期1927年成立，1939年重建為「嘉義郵便局」，2004年文化局登錄為「歷史建築」，文化局說，還未收到嘉義郵局提報完工活化營建計畫，文資審議委員會審核通過才能營運。台灣圖書室文化協會榮譽理事長鄭書勉說，文化路郵局外觀漂亮，磁磚有清晰可見紋路，期望這棟歷史建築繼市立美術館，又是一棟嘉義城市歷史見證，展現新風華景點。

中華郵政公司提報立法院營運計畫，委託專業顧問團隊就文化路商圈進行人文、市場調查，完成初步活化定位與空間規畫，1、2樓共逾3千坪空間，一樓規畫精緻特產商店區大廳，隔間數個單元出租商業使用，帶動區域經濟發展，挑高大廳部分空間作公眾使用。

二樓規畫休憩、藝文展示、親子空間，展售，迴廊牆面可展覽畫作，可近距離欣賞歷史建築設計細節，近迴廊側規畫親子空間，最南側規畫郵政主題空間，展示嘉義市在地郵政發展。外觀修復工程完成後，今年第1季續進行內部設施拆除工程，預備招商作業。