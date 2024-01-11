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鐵道迷新秘境 補捉阿里山林鐵火車與雪白梅花景緻結合

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山林鐵交力坪車站旁一棵梅花樹綻放3成，鐵道迷無意間發現，成季節限定拍林鐵小火車與梅花盛開美景的新秘境。圖／鐵道迷賴國華提供
阿里山林鐵交力坪車站旁一棵梅花樹綻放3成，鐵道迷無意間發現，成季節限定拍林鐵小火車與梅花盛開美景的新秘境。圖／鐵道迷賴國華提供

賞雪白梅花季來臨，阿里山林鐵交力坪車站附近一棵梅樹綻放3成，因資深鐵道迷無意間發現，成為季節限定拍林鐵小火車與梅花盛開美景的新秘境，預估14天後達滿開，鐵道迷千萬別錯過這個全新拍攝取景的地點。

秘境拍攝點位在列車上山方向右邊處，到交力坪車站後步行前往，附近有住家，走村裡的步道就可抵達；資深鐵道迷賴國華表示，目前梅花約開3成，預計2周後達滿開，請攝影者拍攝勿闖鐵軌注意安全。

賴國華說，這處新拍攝點連許多鐵道迷都不知道的，他也是去車站附近拍火車才無意間發現，幸運剛好遇到列車經過已綻放的梅花樹，也算是在林鐵沿線中，少處遊客能在火車上欣賞到梅花的景緻。

林鐵及文資處指出，交力坪車站為仁壽村中心點，車站旁可見保有懷舊氣息的古早雜貨店，車站處於林鐵中線附近，海拔997公尺，常有雲海出現，可眺望瑞豐峽谷全貌，周邊景點包括雲潭瀑布、圓潭自然生態園區、燕子崖、瑞里千年蝙蝠洞及太興岩步道等，假日遊客絡繹不絕。

嘉義縣知名賞梅景點梅山公園，占地6公頃種植3000多株梅樹，目前大多數梅花仍含苞待放，少數約開3成；鄉公所指出，今天氣溫下降，預計1月18日進入梅花綻放期，花期可至月底，若遇強烈寒流影響，2月農曆春節期有機會出現第2波賞梅花潮。

嘉縣知名賞梅景點梅山公園，目前梅花仍含苞待放，梅山鄉公所指出，預計1月18日進入梅花綻放期。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣知名賞梅景點梅山公園，目前梅花仍含苞待放，梅山鄉公所指出，預計1月18日進入梅花綻放期。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣知名賞梅景點梅山公園，目前梅花仍含苞待放，梅山鄉公所指出，預計1月18日進入梅花綻放期。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣知名賞梅景點梅山公園，目前梅花仍含苞待放，梅山鄉公所指出，預計1月18日進入梅花綻放期。記者呂慧瑜／攝影
阿里山林鐵交力坪車站旁一棵梅花樹綻放3成，鐵道迷無意間發現，成季節限定拍林鐵小火車與梅花盛開美景的新秘境。圖／鐵道迷賴國華提供
阿里山林鐵交力坪車站旁一棵梅花樹綻放3成，鐵道迷無意間發現，成季節限定拍林鐵小火車與梅花盛開美景的新秘境。圖／鐵道迷賴國華提供

梅花 鐵道迷 火車

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