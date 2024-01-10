百年前「鯽魚潭」逢雨必淹 台南市地重劃後變特色公園

台南市政府地政局辦理「永康崑大路市地重劃」，將闢建道路、停車場及公園等公共設施。其中的公園用地以當地古地名「鯽魚潭」為意象規畫地景特色公園，保留歷史記憶，善用部分公園空間設置滯洪池，開發完成後將可整合周邊環境，形成完整之地區生活圈，提昇當地環境品質，帶動永康崑大路周邊的區域發展。

台南市長黃偉哲表示，開發區緊鄰崑山科技大學，為結合在地理念與加強公民參與，特辦理公園設計競圖，工程於原公園規劃設計架構下，徵求點綴公園亮點與在地特色構想，導入青年學生的創意設計理念，設計成果將納入後續開闢公園相關設施的參考。

地政局長陳淑美表示，為落實民眾參與地方公共建設的目的，由台南市政府地政局與崑山科技大學空間設計系共同主辦，公園創意設計徵選活動共有9組作品入選，分別為AGUA、波、幽蓮、海境、瓳鎮、魚跡、魚樂、植入及川流，今天邀請永康地區民意代表、崑山里里長、建國里里長與里民等相關人員共同參與票選活動，以凝聚居民的社區意識，增加居民對社區的認同，促進彼此間情感交流，進而關心社區事，共創健康及樂活的永續社區，進而提升居民生活品質。

地政局表示，今天活動現場進行入圍作品說明及最佳人氣獎票選活動，民眾可於網路投票或是現場參觀並投票，最後會統計評選出人氣獎得獎作品。票選活動網址(https://jechochang01.wixsite.com/designaward)，網路投票截止日至今年1月31日止，邀請踴躍投票。

崑大路市地重劃範圍位於國道一號東側、大灣路南側及永大路西側、崑大路北側，含永大路一段287巷及大灣891巷的道路用地，位置鄰近大灣交流道、永大路、崑山科技大學；重劃工程的公園設計，以當地古地名鯽魚潭為意象規劃公園特色，保留歷史記憶，並利用公園下凹空間設置滯洪池，可容納7810立方的滯洪量，改善當地地形易淹水問題，底層可作開放空間、生態池，景觀綠化，邊坡可作溜滑梯、表演劇場觀眾席等。

重劃區開發面積約為4.337公頃，工程發包費用約為1.76億元，開發後可提供住宅區土地面積2.582公頃，及開闢公園兼兒童遊樂場、廣場、停車場、道路等公共設施，面積約1.735公頃，工期為1年半，預計於114年5月完工。