台南武聖夜市大改造 轉型符合「綠色低碳」

台南夜市口訣「大大武花大武花」是觀光客到台南必逛夜市，隨著綠色消費意識抬頭，位在中西區武聖夜市也逐漸轉型成充滿綠色與低碳理念的夜市，提供美味的小吃之外，鼓勵攤商們加入綠色概念，使用可生物降解的餐具，減少一次性塑膠的使用，為環境盡一份心力。

台南市場處表示，今年向經濟部爭取「傳統市集綠色低碳輔導計畫」50萬元經費，將武聖夜市進行全面的綠色環保大改造，從環保餐具、廢油廢水處理、廚餘回收、空氣淨化和節能省電都有著令人驚艷的成果，期待武聖夜市成為台南城市，具有綠色、低碳、環保的夜市。

武聖夜市目前號汰換夜市內所有老舊燈管，並更換符合節能之LED燈具和招牌。管委會以步行、騎單車或電動車等環保交通方式，取代傳統機車減少空氣汙染的排放；廚餘回收部分，夜市提倡垃圾廚餘分類回收，並設置廚餘減量處理機，將回收的廚餘交由合格廠商集中處理；攤商們也使用靜電油煙機，減少碳空氣汙染及碳足跡，呼應低碳生活的重要性，不僅滿足味蕾，也能享受著清新、健康的環境。

武聖夜市位於台南市中西區，是台南歷史最悠久的夜市，從1984年成立至今已有39年。營業時間為每周三、五、六，佔地2400坪的面積，250個攤位，有6000坪的汽機車停車位。