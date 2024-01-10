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台南安平魚市場泥塊剝落柱體龜裂 林俊憲：老舊不堪使用

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平魚市場柱體龜裂，鋼筋裸露嚴重。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平魚市場柱體龜裂，鋼筋裸露嚴重。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平魚市場老舊，水泥剝落、鋼筋裸露鏽蝕、柱體龜裂，耐震強度弱，漁民、攤商販售時處在危險中，亟需重建；立委林俊憲今邀集漁業署勘查，爭取補助前期規畫經費300萬，明年就能動工，結合觀光，打造新穎的觀光漁市場。

林俊憲邀集漁業署副署長王正芳、副市長葉澤山及農業局人員到場現勘，農業局表示，安平魚市場占地1.2公頃，建於1989年，經請結構技師鑑定，建築體氯離子含量過高、耐震性弱，建議重建。規畫未來安平市場設有魚獲拍賣區、水產處理區、零售市場、海洋資源文化教育中心、冷鏈設備等，前期規畫費300萬元，總經費3億多元。

林俊憲說，之前就到安平魚市場了解狀況，市場設備與環境不僅老舊，不堪使用，且環境衛生也落伍，無法和現代化魚市場相比，希望完成規畫後，明年度漁業署就能補助興建興經費並動工。

副市長葉澤山說，安平魚市場是國內重要魚市場，安平漁港是1級漁港，但安平魚市場建築及設備老舊，由於魚市場位在國家級風景區內，兼具產業與觀光價值；但魚市場空間規畫不符合時宜，未來出入動線、附屬設施都要做好的規畫，尤其是重建時的臨時銷售設施都要一併納進。

市議員林依婷說，國小一 、二年級就常來安平魚市場，時隔20多年，還是老樣子，都沒有變得更好，確實要趕快重建改善，讓漁民有好生計；觀光魚市場不能只有口號，應打造安平魚市場成高雄蚵仔寮、宜蘭蘇澳漁港的現代化觀光漁市場。

議員周嘉韋說，去年有去參觀蘇澳漁港，除了新穎且能結合觀光，台南安平魚市場也應如此，除了有現代化魚獲拍賣設施，並且結合安平觀光，進而連結中西區觀光，擴散經濟效益。

漁業署副署長王正芳表示，安平魚市場建築的確有安全疑慮，漁業署全力支持重建，會請專家參與討論，做更好的規畫。

台南市區漁會總幹事林鈺昕說，目前正積極爭取設置冷鏈系統經費，為魚市場重建時的魚獲冷凍等處理做好準備，她說，老舊的魚市場，可見天花板泥塊剝落，柱體龜裂且鋼筋鏽蝕，魚獲拍售時都擔心會有泥塊掉落發生危險，希望能早日重建。

李姓等販商說，這棟建築確實老舊已不堪使用，他們都希望能早日重建，但盼了好幾年都是空等待，希望這次是說真的，打造真正的安平觀光漁市場，為漁產業加分。

台南市安平魚市場柱體龜裂，鋼筋裸露嚴重。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平魚市場柱體龜裂，鋼筋裸露嚴重。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平魚市場老舊，水泥剝落、下方設網，防掉落傷及民眾。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平魚市場老舊，水泥剝落、下方設網，防掉落傷及民眾。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平魚市場老舊，水泥剝落、鋼筋裸露鏽蝕、柱體龜裂，耐震強度弱，漁民、攤商販售時處在危險中，亟需重建；立委林俊憲今邀集漁業署勘查。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平魚市場老舊，水泥剝落、鋼筋裸露鏽蝕、柱體龜裂，耐震強度弱，漁民、攤商販售時處在危險中，亟需重建；立委林俊憲今邀集漁業署勘查。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平魚市場老舊，水泥剝落、鋼筋裸露鏽蝕、柱體龜裂，耐震強度弱，漁民、攤商販售時處在危險中，亟需重建；立委林俊憲今邀集漁業署勘查。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平魚市場老舊，水泥剝落、鋼筋裸露鏽蝕、柱體龜裂，耐震強度弱，漁民、攤商販售時處在危險中，亟需重建；立委林俊憲今邀集漁業署勘查。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平魚市場老舊，水泥剝落、鋼筋裸露鏽蝕、柱體龜裂，耐震強度弱，漁民、攤商販售時處在危險中，亟需重建；立委林俊憲今邀集漁業署勘查。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平魚市場老舊，水泥剝落、鋼筋裸露鏽蝕、柱體龜裂，耐震強度弱，漁民、攤商販售時處在危險中，亟需重建；立委林俊憲今邀集漁業署勘查。記者鄭惠仁／攝影

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