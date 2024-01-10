嘉義城隍廟龍年檜木錢母 限量認購

國定古蹟嘉義城隍廟迎接2024甲辰金龍年，推出新年開運吉祥「祥龍獻瑞」招財錢母吊飾昨天發表，廟方指出，農曆過年初三、初四上午各贈送1500個與信眾結緣，另限量製作100個檜木製錢母放大版，捐3000元即可獲得；有醫師當場認購30個，表示蒙城隍爺保佑走過生命幽谷。

城隍廟董事長賴永川說，龍具權力尊貴象徵，是信仰文化趨吉避凶、招財進寶吉祥神獸，設計的招財錢母外形以「古錢龍銀」概念為主題，正面是祥龍獻瑞，象徵富貴福氣一整年，除了過年期間發送，點財神燈也會贈送。

城隍廟昨發表錢母，邀請民族國小附設幼兒園中班幼童，穿戴特製的迎神廟服帽子、手拿特製道具，跳演七爺、八爺、城隍爺迎神賽會，演出獲熱烈掌聲。

信賴眼科院長賴麗如說，她遭遇人生困境，蒙城隍爺保佑平安走過生命幽谷，預定30個放大版錢母要送親友。

廟方提醒，領取錢母的信眾要到五路財神殿拜拜過香爐祈福許願，隨身攜帶。另，城隍廟27日舉辦與神同行公益路跑，活動報名截止，近日接獲詢問沒參加路跑能否取得限量888元「開運鎖財金龍牌」收藏，決定也與民眾結緣，2月1日起可到城隍廟櫃台帶回家。