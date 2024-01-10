聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林縣5寶媽 領到26萬生育津貼

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林西螺鎮劉姓男子（左一）及妻子（左二）最近剛產下第4胎，縣長張麗善（中）昨天致贈「生產禮」現金及尿布。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺鎮劉姓男子（左一）及妻子（左二）最近剛產下第4胎，縣長張麗善（中）昨天致贈「生產禮」現金及尿布。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府今年推出「萬寶龍」催生增產計畫，前3胎每名可領生育津貼3萬元、第4胎起每名10萬元，今、明年出生加碼補助坐月子每胎3萬元。

西螺戶政事務所昨天受理2名「第4胎」新生兒出生登記，雙方父母分別直接領走現金13萬元，縣長張麗善各再送上3包尿布，鼓勵縣民「敢生敢養」，儘早領走補助。

縣府民政處長蕭德恕表示，截至目前21個家庭完成24名新生兒出生登記，其中9名為第4胎，當中更有兩名產婦是誕下第3、4胎，及第4、5胎的雙胞胎，分別領現金19萬元、26萬元還有6包尿布。

劉姓夫妻最近剛產下第4胎，湊滿「4千金」，昨至西螺戶政事務所辦理出生登記，張麗善前往送上生產禮，以現金及尿布祝賀「龍年生好運、龍年懷好孕」。

張麗善說，萬寶龍計畫是目前全國鼓勵生育最好的福利政策，在戶政事務所辦完出生登記後可直接領取生育津貼現金，縣府再加贈每名新生兒3包尿布。

另外，縣內各鄉鎮市公所也有祭出生育補助，希望減輕家庭負擔。

張麗善也說，雲林2023年新生兒有3206人，第1至第3胎共3188名，第4胎以上151名僅占0.5成，由於民間生育風氣最旺盛的生肖龍年將到來，規畫兩年內催生1萬名新生兒。

生育補助 新生兒 張麗善

延伸閱讀

張麗善南下高雄挺「雲林女兒」 批賴清德一意孤行

大埤國中年過半百老校舍終於要拆 張麗善報喜：新校舍走綠建築風格

雲林十餘年未開發工業區 古坑產業加值園區開發進度露曙光

登上戰車掃街拜票！張麗善、黃敏惠合體 為張秀華站台造勢

相關新聞

台南改善圓環交通 今起新規上路

台南市西門路和民族路口的西門圓環，車輛、人流量多，市府進行短期及中長期交通改善計畫，市長黃偉哲宣布今天起先開放機車直行穿...

雲林縣5寶媽 領到26萬生育津貼

雲林縣政府今年推出「萬寶龍」催生增產計畫，前3胎每名可領生育津貼3萬元、第4胎起每名10萬元，今、明年出生加碼補助坐月子...

新住民篩檢結核病 嘉縣送禮券

嘉義縣政府去年起陸續完成1229名新住民篩檢結核病，發現224名潛伏感染者、占近兩成，其中168人完成治療，為此縣府今年...

嘉義城隍廟龍年檜木錢母 限量認購

國定古蹟嘉義城隍廟迎接2024甲辰金龍年，推出新年開運吉祥「祥龍獻瑞」招財錢母吊飾昨天發表，廟方指出，農曆過年初三、初四...

雲林元長第1家複合式日照中心揭牌 媽祖醫院作醫療後盾

雲林縣元長鄉長李明明推動長照2.0，提供多元整合照顧模式，今天在老人活動中心長照據點辦理「社區長照機構」日照中心揭牌儀式...

南市上半年用水無虞 蓄水量高於近5年平均及歷年平均值

受氣候變遷影響，台南近年常出現旱澇不均現象，南市府表示，截至目前，3大主要水庫蓄水量5.99億噸、蓄水率88.77%，蓄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。