雲林縣5寶媽 領到26萬生育津貼

雲林縣政府今年推出「萬寶龍」催生增產計畫，前3胎每名可領生育津貼3萬元、第4胎起每名10萬元，今、明年出生加碼補助坐月子每胎3萬元。

西螺戶政事務所昨天受理2名「第4胎」新生兒出生登記，雙方父母分別直接領走現金13萬元，縣長張麗善各再送上3包尿布，鼓勵縣民「敢生敢養」，儘早領走補助。

縣府民政處長蕭德恕表示，截至目前21個家庭完成24名新生兒出生登記，其中9名為第4胎，當中更有兩名產婦是誕下第3、4胎，及第4、5胎的雙胞胎，分別領現金19萬元、26萬元還有6包尿布。

劉姓夫妻最近剛產下第4胎，湊滿「4千金」，昨至西螺戶政事務所辦理出生登記，張麗善前往送上生產禮，以現金及尿布祝賀「龍年生好運、龍年懷好孕」。

張麗善說，萬寶龍計畫是目前全國鼓勵生育最好的福利政策，在戶政事務所辦完出生登記後可直接領取生育津貼現金，縣府再加贈每名新生兒3包尿布。

另外，縣內各鄉鎮市公所也有祭出生育補助，希望減輕家庭負擔。

張麗善也說，雲林2023年新生兒有3206人，第1至第3胎共3188名，第4胎以上151名僅占0.5成，由於民間生育風氣最旺盛的生肖龍年將到來，規畫兩年內催生1萬名新生兒。