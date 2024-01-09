雲林元長第1家複合式日照中心揭牌 媽祖醫院作醫療後盾

雲林縣元長鄉長李明明推動長照2.0，提供多元整合照顧模式，今天在老人活動中心長照據點辦理「社區長照機構」日照中心揭牌儀式，由北港媽祖醫院提供完善的醫療，為失能失智長輩提供照顧服務，作為元長鄉長者健康後盾。

元長是雲林老化人口數第2位的鄉，鄉長李明明積極爭取前瞻計畫建構長照社區活動中心，鄉內第一家日照中心今天揭牌，由中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）經營，以醫療專業背景作為支援，提供完善化日間照顧服務。

媽祖醫院長吳錫金指出，將針對長輩長見的營養補充不夠均衡及肌少症等，由營養師評估再設計客製化健康菜單，並由復健科結合運動、肌耐力評估，量身打造專業照護及肢體運動訓練。同時由專業人員提供失能、失智照顧服務，維持健康與自立活動，讓子女安心就業就學，夜間再接回家，減輕家庭照顧壓力，也可減輕就醫交通困擾。

鄉長李明明說，日照中心室內優化的色彩設計，以黃綠色為主色系，地面的色彩能區分空間的動靜關係，創造長者步行散步的迴路，也透過家具配置來支應社交的需求，十分貼心。

李明明說，日照中心委由中國醫藥大學北港附設醫院營運，提供30名專業人員服務，內設有樂智據點，大幅提高長者照顧質量，感謝立委蘇治芬大力奔走爭取中央前瞻補助2700萬元、縣府補助150萬元，公所自籌480萬元，讓中心終能完成。

蘇治芬也表示，為減輕青年三明治世代的負擔，日前她與中國醫藥大學北港附設醫院簽署「健康促進合約」，作為海線健康守護者，同時也提出就業、社會住宅、青創基地、三代同堂的體適能中心，提供海線完善醫療照護能量。