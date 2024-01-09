快訊

不只衛星變飛彈...國家級警報遭指1部分又出包 國防部澄清：資訊無誤

投票日將至…大陸預告再停ECFA早收清單 這回中槍項目曝光

國家級警報響 民眾問「真空襲要去哪？」國防應變手冊有答案

雲林元長第1家複合式日照中心揭牌 媽祖醫院作醫療後盾

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
元長第一家日照中心，以農產品為色系設計，讓長者很有家的溫馨感。記者蔡維斌／翻攝
元長第一家日照中心，以農產品為色系設計，讓長者很有家的溫馨感。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣元長鄉長李明明推動長照2.0，提供多元整合照顧模式，今天在老人活動中心長照據點辦理「社區長照機構」日照中心揭牌儀式，由北港媽祖醫院提供完善的醫療，為失能失智長輩提供照顧服務，作為元長鄉長者健康後盾。

元長是雲林老化人口數第2位的鄉，鄉長李明明積極爭取前瞻計畫建構長照社區活動中心，鄉內第一家日照中心今天揭牌，由中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）經營，以醫療專業背景作為支援，提供完善化日間照顧服務。

媽祖醫院長吳錫金指出，將針對長輩長見的營養補充不夠均衡及肌少症等，由營養師評估再設計客製化健康菜單，並由復健科結合運動、肌耐力評估，量身打造專業照護及肢體運動訓練。同時由專業人員提供失能、失智照顧服務，維持健康與自立活動，讓子女安心就業就學，夜間再接回家，減輕家庭照顧壓力，也可減輕就醫交通困擾。

鄉長李明明說，日照中心室內優化的色彩設計，以黃綠色為主色系，地面的色彩能區分空間的動靜關係，創造長者步行散步的迴路，也透過家具配置來支應社交的需求，十分貼心。

李明明說，日照中心委由中國醫藥大學北港附設醫院營運，提供30名專業人員服務，內設有樂智據點，大幅提高長者照顧質量，感謝立委蘇治芬大力奔走爭取中央前瞻補助2700萬元、縣府補助150萬元，公所自籌480萬元，讓中心終能完成。

蘇治芬也表示，為減輕青年三明治世代的負擔，日前她與中國醫藥大學北港附設醫院簽署「健康促進合約」，作為海線健康守護者，同時也提出就業、社會住宅、青創基地、三代同堂的體適能中心，提供海線完善醫療照護能量。

吳錫金說，元長日照中心除提供專業醫療資源，也設計多元活動與自立生活計畫，活化長者身心機能，減緩退化速度，同時打造溫馨舒適的環境，很有「家」的溫馨感。有需求的民眾，可撥打長照服務專線1966或元長日間照顧服務中心（05）7837901轉1066洽詢。

室內處處有巧思，讓長輩隨時可活化身體。記者蔡維斌／翻攝
室內處處有巧思，讓長輩隨時可活化身體。記者蔡維斌／翻攝
元長日照中心能得到專業團隊服務。記者蔡維斌／翻攝
元長日照中心能得到專業團隊服務。記者蔡維斌／翻攝
元長日照中心今天揭牌啟用。記者蔡維斌／翻攝
元長日照中心今天揭牌啟用。記者蔡維斌／翻攝
元長第一家日照中心，重資引進室內座椅，提供給長輩舒適體驗。記者蔡維斌／翻攝
元長第一家日照中心，重資引進室內座椅，提供給長輩舒適體驗。記者蔡維斌／翻攝
元長第一家日照中心和觀與環境優雅。記者蔡維斌／攝影
元長第一家日照中心和觀與環境優雅。記者蔡維斌／攝影

長照 鄉長 北港 雲林

延伸閱讀

王義川、蘇治芬直播批黑金 P圖最新版搶救大兵Kuso海報

民進黨護國「海鯤號」宣傳貨車抵雲林 蘇治芬：台灣人的驕傲

只蓋一半就沒了？蘇治芬現身北港女兒橋吐露實況

丁學忠控護農民沒作為 蘇治芬反批鎮長任內虎尾治安敗壞

相關新聞

雲林元長第1家複合式日照中心揭牌 媽祖醫院作醫療後盾

雲林縣元長鄉長李明明推動長照2.0，提供多元整合照顧模式，今天在老人活動中心長照據點辦理「社區長照機構」日照中心揭牌儀式...

南市上半年用水無虞 蓄水量高於近5年平均及歷年平均值

受氣候變遷影響，台南近年常出現旱澇不均現象，南市府表示，截至目前，3大主要水庫蓄水量5.99億噸、蓄水率88.77%，蓄...

南市府小內閣將有新氣象 3首長退職、2副主官升任局處長

台南市政府副秘書長王揚智、衛生局長蘇世斌及人事處長沈德蘭將分別在2月11日、1月10日及1月16日退職，市長黃偉哲今天在...

「反不當種電救七股」連署藍白支持 自救會籲綠速表態

台南市七股區里長聯誼會、七股區居民自救會發起「反不當種電救七股」萬人公民連署，日前已經達標，包括國民黨總統候選人侯友宜、...

台南西門圓環1月10日起開放機慢車直行 3圓環禁紅燈右轉

台南市中西西門圓環位於市中心又是西門、民族路口，車流、人流量多，是重要道路節點，交通局已完成短期改善方案及中長期改善計畫...

先擋水泥廠再擋發電廠 安定中榮居民：台南市府開發要審慎

九崴公司規劃在安定區、安南區交界處興建的天然氣發電廠開發案，由於居民抗爭、民代奔走、市議會決議反對，最後業者決定「遷移場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。