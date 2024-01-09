選前衝刺 賴清德陪王美惠車隊嘉市掃街造勢 賴：前進總統府！
選戰倒數4天，民進黨總統候選人賴清德今天上午到嘉義市與同黨立委候選人王美惠一同車隊掃街，沿途受到支持者熱情歡迎；賴清德說，「鬥陣走、鬥陣贏，前進總統府！」，支持者激動地回應「凍蒜！凍蒜！」
上午11點不到即有大批支持者在競選總部前聚集，11點30分賴清德剛到競選總部，熱情的民眾大喊，「凍蒜！」「總統好！」。
賴清德向大家說，「鬥陣走、鬥陣贏，今天會一個一個縣市一直往前走，前進總統府！」支持者聞言激動大聲附和「凍蒜！凍蒜！」
賴清德與王美惠登上宣傳戰車，王美惠親自拿著麥克風聲嘶力竭地呼籲鄉親支持，沿途熱情民眾搖旗吶喊「凍蒜！」、爭相要和賴清德握手。
約30分鐘後遶回競選總部，賴清德進入服務處看見手工繪製的牆面，上頭有「賴桑分身」，驚呼「實在太像了！」合影並在旁簽名。
大批支持者在門前擠得水洩不通，爭相拍照，賴清德在隨扈的擁簇下登上座車，於熱情民眾不斷「總統好！」聲音中繼續下個行程。
王美惠表示，未來的總統特地來嘉義市為她加油，尤其今天看到鄉親對賴清德、王美惠的支持熱情，更加有信心，「選對的人、走對的路」，有信心會贏得嘉義市這場選戰勝利。
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