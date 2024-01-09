南台灣採草莓這裡就在省道旁 1月下旬進入盛產期

台南善化是南市草莓重要產地，且草莓園集中在台一線省道兩旁，隨著近年南科發展，可說是「都市裡的草莓園」，親子採果相當方便，今年預計1月底將進入盛產期，但受到缺工、暖冬、病蟲害的影響，種植面積及產量都受到影響，加上近年育苗越發不易，經營上也讓業者傷透腦筋，南市府2月下旬將舉辦草莓季活動行銷。

南市府農業局統計，全市栽種草莓面積約5公頃，善化及一旁的新市加總就超過3公頃，與全台最大產地的苗栗大湖相比，有「小而美」的特色，且交通便利，巧的是幾家果園間彼此都有親戚關係，也會交流種植技術等，多年來仍維持一定規模，但近年挑戰也越來越大。

晴光草莓園業主黃有参說，收到氣候變遷及病蟲害影響，草莓苗培育不易，近期就傳出北部草莓苗有近3成「倒苗」，整體品質也不如以往，熱障礙問題嚴重，為了解決相關問題，他嘗試自行育苗，打算在南部山區找尋適合地點，另外5年前也改爲無毒栽培，以生態防治果蠅等，提升草莓品質。

美裕草莓園業主黃至賢表示，今年冬季氣溫偏高，而且冷氣團報到時間較晚，草莓植株怕熱容易變乾甚至枯萎，園區近5分地，約有1成5重新補植，預計1月下旬產量會逐漸增加，農曆春節期間進入高峰期，正好是民眾出遊時間，目前則是開放六日，平日可先電話洽詢。

其實不只育苗問題會影響草莓園經營，因為南科化效應，房地產價格上漲，有業者表示之前地主就漲過租金，後續如果真的土地轉賣，也只能另覓場址，另外草莓實在「難照顧」，未來二、三代也不一定願意接班。