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柯文哲台南安南區拜票 民眾攜愛犬合影盼帶旺氣給柯

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民眾黨一周內二度到台南安南區中洲寮拜票，民眾熱情不減，依舊吸引許多支持者前往應援，為民眾黨總統候選人柯文哲加油打氣。記者萬于甄／攝影
民眾黨一周內二度到台南安南區中洲寮拜票，民眾熱情不減，依舊吸引許多支持者前往應援，為民眾黨總統候選人柯文哲加油打氣。記者萬于甄／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在台南廟口開講造勢後，今依舊在台南車隊掃街拜票，上午從關廟區出發，中午抵達安南區中洲寮保安宮，也是繼副手吳欣盈後，民眾黨二度到安南區中洲寮拜票，民眾支持度熱情不減，甚至有民眾特地請假前來，柯文哲也撥出時間與民眾拍照合影。

柯文哲今午抵達中洲寮保安宮，看見許多「小草」早已聚集在廟埕前等待，他先向大家喊「多謝」，隨後與廟方人員握手致意，並前往參拜。一連兩天的行程，加上台南今天氣相當不錯，柯文哲抵達保安宮時，似乎被曬得有些疲憊，稍作休息後才恢復精神與民眾合照。

有民眾特地帶著愛犬來與柯文哲拍照合影，希望把「旺氣」好運帶給柯，也讓柯文哲會心一笑，而排隊等待的支持者則高舉柯競選旗幟，揮旗高喊「台灣的選擇柯文哲」、「棄藍綠保台灣」，連最新應援「炸裂舞」也成為口號。柯文哲預計下午2點從保安宮出發前往北區，繼續下午車隊掃街拜票行程。

民眾黨總統候選人柯文哲（中）今在台南展開陸戰，中午車隊掃街抵達安南區中洲寮保安宮參拜。記者萬于甄／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（中）今在台南展開陸戰，中午車隊掃街抵達安南區中洲寮保安宮參拜。記者萬于甄／攝影
民眾帶著愛犬與民眾黨總統候選人柯文哲合照，希望把「旺氣」帶給柯文哲，另類的加油方式，也讓柯文哲會心一笑。記者萬于甄／攝影
民眾帶著愛犬與民眾黨總統候選人柯文哲合照，希望把「旺氣」帶給柯文哲，另類的加油方式，也讓柯文哲會心一笑。記者萬于甄／攝影

柯文哲 保安宮 拜票

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