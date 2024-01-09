嘉義縣今年祭出1100份禮券 鼓勵新住民抽血篩檢結核病

嘉義縣力拼2035消除結核，2022年起陸續完成1229名新住民篩檢，發現224名潛伏感染者，其中168人已完成治療，今年再爭取1100名篩檢名額，未篩檢過的新住民到衛生所抽血篩檢可獲300元超商禮券，潛伏感染者服藥28天完成治療，還可拿補充營養3000元禮券。

縣長翁章梁說，潛伏結核感染治療是結核病防治最後一哩路，今年再爭取1100名篩檢名額，呼籲未曾接受潛伏結核感染篩檢的新住民，可向衛生所報名抽血拿300元超商禮券，且篩檢陽性也不用拍，嘉義縣從衛教、篩檢、治療到專人送藥，都會提供關懷一條龍服務。

從越南嫁來台灣20餘年的馬小姐說，得知篩檢陽性時很害怕，也擔心會傳染給家人，幸好有衛生所人員衛教正確訊息，告知潛伏結核不會傳染，經轉介醫師評估治療，且關懷員全程陪伴，按規服藥28天即完成治療，還獲得3000元禮券，也不再擔憂日後發病風險。

衛生局長趙紋華說，不論是個人或團體，只要成功介紹新住民抽血篩檢，就可獲得每案150元轉介費。潛伏結核感染並非結核病，它不會傳染，但免疫力不佳時可能發病，現行有6種公費處方，由醫師評估最適合處方，衛生所將全程陪伴到完成治療，再贈3000元營養券。