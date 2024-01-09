快訊

趙少康喊話郭台銘快出來：你要做英雄、梟雄還是狗熊？

只有250大卡！低GI菜單推薦 減肥也可以很享瘦

張忠謀不回任台積電 魏哲家領新接班團隊悄然浮上檯面

嘉義縣今年祭出1100份禮券 鼓勵新住民抽血篩檢結核病

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣力拚2035消除結核，今年祭出1100份超商禮券，鼓勵新住民抽血篩檢結核病。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣力拚2035消除結核，今年祭出1100份超商禮券，鼓勵新住民抽血篩檢結核病。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣力拼2035消除結核，2022年起陸續完成1229名新住民篩檢，發現224名潛伏感染者，其中168人已完成治療，今年再爭取1100名篩檢名額，未篩檢過的新住民到衛生所抽血篩檢可獲300元超商禮券，潛伏感染者服藥28天完成治療，還可拿補充營養3000元禮券。

縣長翁章梁說，潛伏結核感染治療是結核病防治最後一哩路，今年再爭取1100名篩檢名額，呼籲未曾接受潛伏結核感染篩檢的新住民，可向衛生所報名抽血拿300元超商禮券，且篩檢陽性也不用拍，嘉義縣從衛教、篩檢、治療到專人送藥，都會提供關懷一條龍服務。

從越南嫁來台灣20餘年的馬小姐說，得知篩檢陽性時很害怕，也擔心會傳染給家人，幸好有衛生所人員衛教正確訊息，告知潛伏結核不會傳染，經轉介醫師評估治療，且關懷員全程陪伴，按規服藥28天即完成治療，還獲得3000元禮券，也不再擔憂日後發病風險。

衛生局長趙紋華說，不論是個人或團體，只要成功介紹新住民抽血篩檢，就可獲得每案150元轉介費。潛伏結核感染並非結核病，它不會傳染，但免疫力不佳時可能發病，現行有6種公費處方，由醫師評估最適合處方，衛生所將全程陪伴到完成治療，再贈3000元營養券。

衛生局也說，今年錄製新住民潛伏結核感染篩檢治療宣導影片網址：https://reurl.cc/A4KbOY，影片內有多國人士用當地語言鼓勵在台新住民篩檢與治療，鼓勵大家轉傳分享給新住民朋友，如有相關疑問可撥打嘉義縣衛生局防疫專線05-3620607，或洽當地衛生所。

嘉義縣力拚2035消除結核，今年祭出1100份超商禮券，鼓勵新住民抽血篩檢結核病。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣力拚2035消除結核，今年祭出1100份超商禮券，鼓勵新住民抽血篩檢結核病。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣力拚2035消除結核，今年祭出1100份超商禮券，鼓勵新住民抽血篩檢結核病。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣力拚2035消除結核，今年祭出1100份超商禮券，鼓勵新住民抽血篩檢結核病。圖／嘉義縣政府提供

衛生所 新住民 禮券

延伸閱讀

嘉義縣愛心陪伴計畫上路 精神病友領養浪貓互相陪伴

新住民協會辦多元課程 汐止興福里長輩學跳舞

阿里山公路轎車滑落山坡 救難隊下切拉起駕駛已無生命跡象

阿里山公路轎車滑落山坡 車上僅有受傷6歲男童…

相關新聞

議員提案成功 雲縣補助旅宿業升級

為協助雲林旅宿業者升級設施、提升服務水準，縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，縣政府將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」補助...

南台灣採草莓這裡就在省道旁 1月下旬進入盛產期

台南善化是南市草莓重要產地，且草莓園集中在台一線省道兩旁，隨著近年南科發展，可說是「都市裡的草莓園」，親子採果相當方便，...

台南排球先驅王東山列百年體育人物誌 黃偉哲贈匾表彰

有「白河排球運動拓荒者」之稱的退休教師王東山，榮列台灣體育百年人物，市長黃偉哲今天親贈「功在體壇」匾額，表彰他其奉身排球...

柯文哲台南安南區拜票 民眾攜愛犬合影盼帶旺氣給柯

民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在台南廟口開講造勢後，今依舊在台南車隊掃街拜票，上午從關廟區出發，中午抵達安南區中洲寮保安宮，...

奏效！雲林「萬寶龍」催生增產 最狂5寶媽領走26萬

雲林「萬寶龍」催生增產計畫今年上路，生育津貼前三胎每名3萬元、第四胎起每名10萬元，今、明年出生加碼補助坐月子每胎3萬元...

嘉義縣今年祭出1100份禮券 鼓勵新住民抽血篩檢結核病

嘉義縣力拼2035消除結核，2022年起陸續完成1229名新住民篩檢，發現224名潛伏感染者，其中168人已完成治療，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。