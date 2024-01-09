影／國民黨台中造勢晚會爆警阻遊覽車先走？ 警方說話了

民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹爆料，國民黨總統候選人侯友宜等人昨晚在台中烏日高鐵站區舉辦造勢晚會，還沒到晚間9時散場，約在晚間8時30分，有一名遊覽車司機要先離開會場被員警阻擋，司機開嗆，員警請這名司機不要為難基層，司機憤而錄影投訴。警方說明，警方是根據主辦的國民黨台中市黨部規畫，以及特勤管制。

根據江和樹提供的影片顯示，遊覽車司機質問員警「為什麼要攔我們？觸犯什麼條例？參加造勢活動哪一什麼法條不能出去？」員警回應，「依特勤勤務條例管制」，「你可以向烏日分局督察組反映，無需為難基層員警」。司機無法接受，質問「若我們有急事不能先離開嗎？實在太鴨霸了」。

據了解，主辦單位國民黨台中市黨部事先已有向遊覽車司機溝通，為配合特勤，以及考量交通，希望遊覽車能在晚間9時後離場，不過，在昨晚約8時30分，已有一名遊覽車司機要先離開會場被員警阻擋。

台中市警局烏日分局保安民防組長呂佳修說明，國民黨昨晚在高鐵台中特區租借場地辦理總統及副總統候選人造勢活動，主辦單位國民黨台中市黨部為維護現場秩序及周邊交通動線順暢，規畫參加活動大型遊覽車進場後，待到晚間9時結束後再行離場，警方是依據主辦單位規畫及特種勤務條例第5及12條協助共同執行管制。

烏日警分局說，主要是主辦方決定車輛時間，本分局協助管制離場；沒有零星放遊覽車的原因是一旦開放一兩輛後，後續若有其他車輛也要比照辦理，恐衍生周邊交通狀況混亂，與主辦方討論後，決定以統一時間離場的方式交管，當時現場若是行人要離場，警方在不會限制其人身自由。