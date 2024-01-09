推廣書香 新營文化中心推借書集點送龍龍小物

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
龍年推廣書香，台南新營文化中心推借書集點送龍龍小物。圖／新營文化中心提供
龍年推廣書香，台南新營文化中心推借書集點送龍龍小物。圖／新營文化中心提供

今年是龍年，台南市政府文化局新營文化中心推廣書香，推出借書集點送龍龍創意小物迎春系列活動，在期限內達成借書集點，就能將各種龍龍造型創意小物帶回家。

新營文化中心說，結合龍年趣味意象，持續舉辦最受讀者歡迎的新春閱讀集點活動，今年推出21種龍年限定的各種恐龍相關人氣造型小物，包含「20吋恐龍貼紙行李箱」、「恐龍造型便利貼」、「恐龍筆記本」、「恐龍拍拍燈」，以及「墩墩龍公仔抱枕」等。

這項系列活動，自明（10）日起至3月10日止，民眾前往文化中心3樓及地下1樓圖書館借閱館內5本書籍或雜誌，即可累積1點，集滿點數即可兌換，把好禮帶回家。

除集點活動外，同時也規劃「團圓.微光-2024幾米Sining臺南」、「自然我野行」、「月兒彎彎」三大主題書展，精選好書，鼓勵大家讀好書過好年。

更多詳情資訊可上新營文化中心官網（https://xinying-culture.tainan.gov.tw）

查詢。

龍年推廣書香，台南新營文化中心推借書集點送龍龍小物。圖／新營文化中心提供
龍年推廣書香，台南新營文化中心推借書集點送龍龍小物。圖／新營文化中心提供
龍年推廣書香，台南新營文化中心推借書集點送龍龍小物。圖／新營文化中心提供
龍年推廣書香，台南新營文化中心推借書集點送龍龍小物。圖／新營文化中心提供

恐龍

延伸閱讀

南市新營將掀幾米風 打卡集章優惠先暖身

毛衣不小心洗到縮水怎麼辦？5小物助纖維鬆弛、4步驟重新復原

台南新營元旦升旗健走連辦31年 逾千市民一早與會

影／氣氛超high！台南縣市合併後首度在新營辦跨年演唱會 商家笑：好久沒這麼熱鬧了

相關新聞

議員提案成功 雲縣補助旅宿業升級

為協助雲林旅宿業者升級設施、提升服務水準，縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，縣政府將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」補助...

影／國民黨台中造勢晚會爆警阻遊覽車先走？警方說話了

民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹爆料，國民黨總統候選人侯友宜等人昨晚在台中烏日高鐵站區舉辦造勢晚會，還沒到晚間9時散場...

推廣書香 新營文化中心推借書集點送龍龍小物

今年是龍年，台南市政府文化局新營文化中心推廣書香，推出借書集點送龍龍創意小物迎春系列活動，在期限內達成借書集點，就能將各...

徐巧芯站街頭巧遇野生管爺 拉票送琥珀酥直呼繼續加油

逼近1月13日投票日，候選人紛紛出動陸戰，國民黨台北市第七選區立委候選人徐巧芯今早上也站到十字路口拉票，沒想到，竟在行人...

18歲青年找工作四處碰壁 台南永康就業中心媒合雇主滿意

台南市18歲青年小裕在育幼院長大，去年就讀高中時就自己四處找工作但都碰壁。勞動部雲嘉南分署永康就業中心表示，他最後終於找...

嘉義郵局連3年奪中華郵局調查顧客最滿意郵局 3連霸原因曝

2023年中華郵政服務顧客滿意度調查結果出爐，嘉義郵局顧客服務綜合評分91.1分，連3年奪綜合服務評分最高郵局，3連霸原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。