推廣書香 新營文化中心推借書集點送龍龍小物

今年是龍年，台南市政府文化局新營文化中心推廣書香，推出借書集點送龍龍創意小物迎春系列活動，在期限內達成借書集點，就能將各種龍龍造型創意小物帶回家。

新營文化中心說，結合龍年趣味意象，持續舉辦最受讀者歡迎的新春閱讀集點活動，今年推出21種龍年限定的各種恐龍相關人氣造型小物，包含「20吋恐龍貼紙行李箱」、「恐龍造型便利貼」、「恐龍筆記本」、「恐龍拍拍燈」，以及「墩墩龍公仔抱枕」等。

這項系列活動，自明（10）日起至3月10日止，民眾前往文化中心3樓及地下1樓圖書館借閱館內5本書籍或雜誌，即可累積1點，集滿點數即可兌換，把好禮帶回家。

除集點活動外，同時也規劃「團圓.微光-2024幾米Sining臺南」、「自然我野行」、「月兒彎彎」三大主題書展，精選好書，鼓勵大家讀好書過好年。

更多詳情資訊可上新營文化中心官網（https://xinying-culture.tainan.gov.tw）