環保葬激增10倍 嘉市闢新園區

環保葬成為趨勢，嘉義市殯葬園區的第1樹葬區璞真園2020年4月以來累計1600名亡者入葬，激增10倍，市府為因應需求設置第2樹葬區如意園，面積1200平方公尺，園內種植18株鐵色樹，每棵有18個穴位圍繞，市長黃敏惠昨天啟用，市府指出，初期提供324個樹葬穴位，若擴充最高可提供上萬穴位。

市府民政處指出，自籌1050萬元打造如意園區，保留山坡地上原有的土地公像並重新修繕塗漆，並克服山坡地建設成緩坡地形，設無障礙步道、也有可直達最高處的如意步道。

市長黃敏惠、議長陳姿妏及多名議員一起啟用，黃敏惠說，整理後的園區有亮麗陽光、土地公守護以及先人精神，不再有過去陰森感覺，規畫好人生最後一哩路，有好的環境也能兼顧環境永續，對下一代更好。

殯葬管理所長盧春霖表示，第二樹葬區如意園即日起開放先人入葬，收費標準為嘉義市民、嘉義縣水上鄉、中埔鄉民6000元，別縣市居民9000元。

民政處表示，近年市府在殯葬設施改善方面投入上億元經費，包括汰換火化爐具、設置療癒咖啡BAR、建置環保金爐、開發線上預約與線上追思系統等、無主納骨堂改建成第二納骨堂、正進行聯外道路第3期工程，希望提供更完善良好殯葬服務。