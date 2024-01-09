環保葬激增10倍 嘉市闢新園區
環保葬成為趨勢，嘉義市殯葬園區的第1樹葬區璞真園2020年4月以來累計1600名亡者入葬，激增10倍，市府為因應需求設置第2樹葬區如意園，面積1200平方公尺，園內種植18株鐵色樹，每棵有18個穴位圍繞，市長黃敏惠昨天啟用，市府指出，初期提供324個樹葬穴位，若擴充最高可提供上萬穴位。
市府民政處指出，自籌1050萬元打造如意園區，保留山坡地上原有的土地公像並重新修繕塗漆，並克服山坡地建設成緩坡地形，設無障礙步道、也有可直達最高處的如意步道。
市長黃敏惠、議長陳姿妏及多名議員一起啟用，黃敏惠說，整理後的園區有亮麗陽光、土地公守護以及先人精神，不再有過去陰森感覺，規畫好人生最後一哩路，有好的環境也能兼顧環境永續，對下一代更好。
殯葬管理所長盧春霖表示，第二樹葬區如意園即日起開放先人入葬，收費標準為嘉義市民、嘉義縣水上鄉、中埔鄉民6000元，別縣市居民9000元。
民政處表示，近年市府在殯葬設施改善方面投入上億元經費，包括汰換火化爐具、設置療癒咖啡BAR、建置環保金爐、開發線上預約與線上追思系統等、無主納骨堂改建成第二納骨堂、正進行聯外道路第3期工程，希望提供更完善良好殯葬服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言