議員提案成功 雲縣補助旅宿業升級
為協助雲林旅宿業者升級設施、提升服務水準，縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，縣政府將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」補助升級軟硬體，預計每家業者補助50%、額度最高300萬元，縣長張麗善昨到草嶺遊客中心辦說明會。議員指出，盼有效提升遊客的回流率。
縣府建設處長李俊興說，古坑鄉有9家旅館、48家民宿，以旅宿營造計畫邀請專業改造輔導團隊，融入在地特色，以業者的需求為核心，引導思索如何改善門廳櫃檯、住房空間、廁所衛浴及無障礙設施與公共空間等，並給予相對性補助。
此計畫預計議會下次會期將審議，通過預算後將開放業者申請。縣長張麗善先前往向草嶺地區業者說明，這幾年古坑的山林步道已逐步完成建置，又有療癒基地吸引遊客，非常有觀光競爭力，希望增進旅宿業的品質後再度提升古坑觀光量能。
議員賴淑娞說，該計畫經過多名議員連署通過，大家的共識就是要提升遊客的回流率，讓雲林更加繁榮。
縣府去年啟動華山咖啡大街營造計畫，改善商圈店家門面，獲得迴響，經過議員提案希望擴大協助提升古坑旅宿品質，縣府延續咖啡大街營造計畫、啟動古坑地區旅宿業營造計畫。
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