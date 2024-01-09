斗六茂谷柑比去年甜 歸仁推廣無農藥草莓

雲林斗六市盛產茂谷柑，近日進入採收季，果農表示，批發價格比去年同期上漲約2成，斗六市公所20、21日在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節，衝刺春節伴手禮銷量；另，草莓季也來臨，台南3名在地青農合夥在歸仁區經營草莓園，為當地首個，以無農藥種植方式，盼讓歸仁的農業開拓更多可能。

斗六果農朱清相說，今年暖冬影響，茂谷柑果皮由綠轉成橘色也慢，大果數量也少，但雨水少反讓甜度大增，平均甜度大約在13至15度；果農朱清輝表示，目前果菜市場茂谷柑批發價圓周25公分的每公斤約50到55元、圓周23公分的約40到45元，相較往年同期約上漲2成。果農陳萬生指出，多數顧客都是老主顧，大部分果農自行吸收成本沒漲價。

副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵宣傳茂谷柑節，林聖爵說，活動正逢斗六龍年燈會展覽期間，邀請民眾訪賞花燈買年貨。

平均年齡34歲的彭耀緯、張清文、周邑駿因有相同的環境友善理念，聚在一起種草莓，包括美姬、美峰等5品種。

3人力求無農藥栽培，每3天就要做1次微生物防治，並精準控制水源灌溉保有甜度，平均甜度能控制在10至12度。原本種草莓僅送親朋好友，為擴大推廣友善環境理念，去11月底開放自採。