環保葬夯 嘉市啟用第二樹葬區可提供上萬穴位

環保葬成為現今流行趨勢，嘉義市政府因應未來民眾需求，新設置第二樹葬區如意園於今天舉行啟用典禮，最高可提供上萬穴位。市長黃敏惠表示，整理後的園區有亮麗陽光、土地公守護以及先人精神，不再有過去陰森感覺，規畫好人生最後一哩路，有好的環境也能兼顧環境永續，對下一代更好。

市長黃敏惠表示，環保葬（樹葬）已為現今流行之趨勢，第一樹葬區璞真園從2020年4月24日啟用以來至今約有1600位亡者入葬，激增10倍，為因應未來樹葬需求，使用上有多元選擇，並減緩納骨堂骨灰櫃位不足的問題，因此新設第二樹葬區如意園。本園區是保留山坡地上原有的土地公像並重新修繕塗漆；原有擋土牆採加勁工法，以利加強穩固；克服山坡地高地落差，建設成緩坡地形，同時在南側入口處設置無障礙步道，以及在東側入口處設置可直達最高處的如意步道。

啟用典禮由嘉義市長黃敏惠主持，議長陳姿妏、議員陳家平、王浩等人與會；如意園新建工程由嘉義市政府自籌財源，編列1050萬餘元經費。園區東側入口廣場，採如意雲彩設計意象，連結如意步道至西側土地公眺望廣場，結合成整體園區主題形象。園區總面積約1200平方公尺，種植18株鐵色樹並圍繞18個穴位，初期可提供324個樹葬穴位供市民安置已故先人，最高可提供上萬穴位。

民政處表示，近年市府在殯葬設施改善方面投入上億元經費，改善軟、硬體建設或環境：無論是新增與汰換火化爐具、設置療癒咖啡BAR、生命教育影片徵選、環保金爐的建置、下靈位無煙區啟用、線上預約與線上追思系統開發、環保葬區設置、無主納骨堂改建成第二納骨堂，乃至正在進行中的聯外道路第三期工程，在在都是希望提供嘉義市及鄰近縣市民眾更完善良好的殯葬服務。