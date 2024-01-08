快訊

黃子佼驚傳再度輕生 經紀公司緊急闢謠曝他最新近況

蘋果、Google可能錯失AI手機前哨戰 三星會成大贏家？

邱顯智怒批昔戰友黃國昌 時力高雄主委林于凱退黨反嗆：誠信在哪

環保葬夯 嘉市啟用第二樹葬區可提供上萬穴位

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園於今天舉行啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園於今天舉行啟用典禮。記者李宗祐／攝影

環保葬成為現今流行趨勢，嘉義市政府因應未來民眾需求，新設置第二樹葬區如意園於今天舉行啟用典禮，最高可提供上萬穴位。市長黃敏惠表示，整理後的園區有亮麗陽光、土地公守護以及先人精神，不再有過去陰森感覺，規畫好人生最後一哩路，有好的環境也能兼顧環境永續，對下一代更好。

市長黃敏惠表示，環保葬（樹葬）已為現今流行之趨勢，第一樹葬區璞真園從2020年4月24日啟用以來至今約有1600位亡者入葬，激增10倍，為因應未來樹葬需求，使用上有多元選擇，並減緩納骨堂骨灰櫃位不足的問題，因此新設第二樹葬區如意園。本園區是保留山坡地上原有的土地公像並重新修繕塗漆；原有擋土牆採加勁工法，以利加強穩固；克服山坡地高地落差，建設成緩坡地形，同時在南側入口處設置無障礙步道，以及在東側入口處設置可直達最高處的如意步道。

啟用典禮由嘉義市長黃敏惠主持，議長陳姿妏、議員陳家平、王浩等人與會；如意園新建工程由嘉義市政府自籌財源，編列1050萬餘元經費。園區東側入口廣場，採如意雲彩設計意象，連結如意步道至西側土地公眺望廣場，結合成整體園區主題形象。園區總面積約1200平方公尺，種植18株鐵色樹並圍繞18個穴位，初期可提供324個樹葬穴位供市民安置已故先人，最高可提供上萬穴位。

民政處表示，近年市府在殯葬設施改善方面投入上億元經費，改善軟、硬體建設或環境：無論是新增與汰換火化爐具、設置療癒咖啡BAR、生命教育影片徵選、環保金爐的建置、下靈位無煙區啟用、線上預約與線上追思系統開發、環保葬區設置、無主納骨堂改建成第二納骨堂，乃至正在進行中的聯外道路第三期工程，在在都是希望提供嘉義市及鄰近縣市民眾更完善良好的殯葬服務。

殯葬管理所長盧春霖表示，第二樹葬區如意園即日起開放先人入葬。收費標準為嘉義市民、嘉義縣水上鄉、中埔鄉民6000元，他縣市居民9000元。

嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園，初期提供324個樹葬穴位供市民安置已故先人，最高可提供上萬穴位。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園，初期提供324個樹葬穴位供市民安置已故先人，最高可提供上萬穴位。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園，已有民眾將先人遺骸安葬。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園，已有民眾將先人遺骸安葬。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園於今天啟用，園區種植18株鐵色樹並圍繞18個穴位。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園於今天啟用，園區種植18株鐵色樹並圍繞18個穴位。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）觀看新設置第二樹葬區如意園周邊環境。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）觀看新設置第二樹葬區如意園周邊環境。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園於啟用典禮後大合照。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園於啟用典禮後大合照。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園於今天舉行啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府新設置第二樹葬區如意園於今天舉行啟用典禮。記者李宗祐／攝影

樹葬 嘉義 土地公

延伸閱讀

嘉市藍綠明衝刺 侯友宜有韓國瑜固本命區 賴清德有演藝明星助陣

嘉義市發送立委選舉公報 6候選人有一半都列這項政見

登上戰車掃街拜票！張麗善、黃敏惠合體 為張秀華站台造勢

大玩創意走得優雅自在 黃敏惠偕近百位樂齡勇壯族走伸展台時尚走秀

相關新聞

斗六茂谷柑進入產季 暖冬影響價格漲甜度飆高

雲林縣斗六市盛產茂谷柑，近日進入採收季，今年受暖冬影響，成熟期延長約10天，目前採收上市量不多，果農表示，批發價格比去年...

怒嗆民進黨「廢死政黨」 藍台中4小雞質疑綠不表態是騙票

台中國民黨立委候選人林家興、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔開記者會表態「反廢死、挺公義」，怒嗆民進黨已是「廢死政黨」。四人指出「...

環保葬夯 嘉市啟用第二樹葬區可提供上萬穴位

環保葬成為現今流行趨勢，嘉義市政府因應未來民眾需求，新設置第二樹葬區如意園於今天舉行啟用典禮，最高可提供上萬穴位。市長黃...

新春大紅包 嘉義醫院全體員工比照軍公教調薪4%

衛生福利部嘉義醫院發布今年比照軍公教調薪幅度，全體員工調薪4%，另加碼提供員工生日當月免費低劑量肺部電腦斷層檢查及450...

草莓控看過來！ 3青農合夥開草莓園 莓果甜度達12度

草莓季來臨，許多草莓控蜂擁到產地自採或購買。南部民眾可以不用舟車勞頓跑到苗栗等地就能採到草莓，台南歸仁高鐵站附近就有草莓...

鹽水美食城龍年小提燈今亮相 限量2000盞消費免費送

今年是龍年，台南鹽水觀光美食城準備限量龍年小提燈贈送，今天上午首度亮相，造型可愛燈籠吸睛，消費者只要在指定時間前往消費就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。