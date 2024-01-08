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斗六茂谷柑進入產季 暖冬影響價格漲甜度飆高

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市茂谷柑進入產季，市公所將舉辦茂谷柑節行銷。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市茂谷柑進入產季，市公所將舉辦茂谷柑節行銷。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六市盛產茂谷柑，近日進入採收季，今年受暖冬影響，成熟期延長約10天，目前採收上市量不多，果農表示，批發價格比去年同期上漲約2成，茂谷柑是春節應景水果，斗六市公所將於1月20、21日在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節暨年貨市集，邀請民眾品嘗當季甜美滋味。

今年受到暖冬影響，茂谷柑生長期延後，果農朱清相表示，因為天氣熱，茂谷柑生長慢，不僅大果數量少，果皮由綠轉成橘色也慢，但是雨水少，反讓甜度大增，平均甜度大約在13至15度，別具風味。

果農朱清輝表示，目前果菜市場茂谷柑批發價圓周25公分的每公斤約50到55元、圓周23公分的約40到45元，相較往年同期約上漲2成。果農陳萬生表示，斗六果農多數販售禮盒裝茂谷柑，多數顧客都是多年老主顧，所以大部分果農都沒有調漲價格，自行吸收成本，雖然今年過年較晚，但有不少消費者迫不及待，已搶先預訂。

斗六市公所今天舉辦記者會預告茂谷柑節活動，市長林聖爵表示，斗六今年茂谷柑種植面積約109公頃，總產量約2449公噸，今年茂谷柑節在膨鼠森林公園舉辦，活動正逢斗六龍年燈會展覽期間，邀請民眾訪賞花燈、買茂谷、買年貨。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，每顆黃澄澄的茂谷柑，都是果農們歷經一年辛勞栽植的成果，也是春節最應景的甜美滋味，不容錯過。

1月20至21日為期兩天的茂谷柑節暨年貨市集」系列活動有優質斗六茂谷柑與年貨展售，更有精彩表演、摸彩品、親子魷魚遊戲、手作活動，以及「新興宮媽祖」新春祈福躦轎腳。限量活動有茂谷柑促銷活動，凡購買500元以上可獲得野餐墊1張，憑5張未開獎紙本或雲端發票可兌換1幅「福贈春聯」公益活動。相關訊息請關注「雲林縣斗六市公所粉絲團」。

雲林縣斗六市茂谷柑進入產季，市公所將舉辦茂谷柑節行銷。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市茂谷柑進入產季，市公所將舉辦茂谷柑節行銷。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣斗六市茂谷柑進入產季，市公所將舉辦茂谷柑節行銷。記者陳雅玲／攝影
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斗六 年貨 雲林

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