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新春大紅包 嘉義醫院全體員工比照軍公教調薪4%
衛生福利部嘉義醫院發布今年比照軍公教調薪幅度，全體員工調薪4%，另加碼提供員工生日當月免費低劑量肺部電腦斷層檢查及4500元健檢禮券、且全面優化員工餐；嘉義醫院表示，以全方位健康管理打造友善職場，強化對員工的身心照護。院長莊仁賓表示，打造符合員工需求的福利制度，讓員工與醫院一同成長。
嘉義醫院人事主任楊頂寬表示，為延攬人才鼓勵留任，同時考量醫院業務持續擴編，透過優渥的薪酬、福利誘因吸引人才，除配合中央政策公務人員調薪外，全院員工皆調薪4%，要讓員工有感，感受到院方對員工的支持與重視。
除了薪資調整外，院方也積極優化員工餐；營養室主任林資淳說，在院長莊仁賓支持下，員工餐不計成本升級菜色，就是要讓員工吃的營養、吃得健康。近日正值冬季，有麻油雞腿湯麵，溫補祛寒暖暖大家的胃，讓大家健康又美麗，大大提升員工福利。
院長莊仁賓表示，醫院定期舉辦內部員工意見調查，也透過與院長有約午餐時間走訪單位了解員工意見，作為優化醫院各項福利措施的基石，希望打造符合員工需求的福利制度，讓員工與醫院一同成長。
另考量雲嘉南地區空汙日益嚴重，且肺癌高居台灣癌症死因第一位，嘉義醫院配合國健署政策啟動「員工進階專案健檢」，加碼提供全院員工生日當月免費安排低劑量肺部電腦斷層檢查，透過更主動作為協助員工早期發現異常與治療，為員工的健康管理把關。
院方表示，留才惜才，也期盼回饋員工的心意能號召更多優秀人才齊心努力，打造「以員工為重」的幸福職場。
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