台灣燈會估湧千萬人 將公布交管計畫

2024台灣燈會2月3日至3月10日在台南登場，主燈「龍來台灣」設在高鐵燈區，交通部觀光署長周永暉、市長黃偉哲昨天參加安座典禮，指出屆時還有國際燈區。由於估計燈節期間能吸引破千萬人次，市府指出，高鐵燈區和安平燈區周邊都會闢臨時停車場，相關規畫已送交通部審查，本月中旬會公布整體交管疏導措施。

「抱著辦喜事的心情一起來！」黃偉哲說，除了燈會外響應台南400，文化部策畫「1624」戶外歌仔音樂劇2月24、25日在高鐵站旁盛大演出。觀光署長周永暉說，有別以往來自國外藝術家的作品分別陳列，今年主燈區內將有1處國際燈區，來自日、韓、印尼等國家超過20件作品各別以2D、3D等方式亮相，拭目以待。

此次燈會有高鐵燈區、安平燈區共50公頃、300件以上作品，高鐵燈區2月24日至3月10日登場，除主燈區，還有城里有光、綠能燈區；安平燈區率先於2月3日登場，有台南400、河光往事燈區；同時間還有適逢3年一次世界蘭展在大台南會展中心舉行、加上龍崎光節空山祭、月津港燈節。

南市交通局指出，高鐵周邊道路規畫新闢26公頃臨時停車場，可供超過5千輛汽車、1萬輛機車停放，只要徒步400公尺即可抵達燈區，另推出燈會彩繪遊覽車，服務要往返高鐵燈區的民眾；安平燈區燈會期間市府將會引導將車輛停在健康路、市府周邊的停車場，更會在觀夕平台、水景橋設臨時停車場。