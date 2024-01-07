再等等！南科聯絡道高架轉向道路約3月通車
被外界視為解決南科上下班壅塞關鍵的南科聯絡道高架轉向工程，歷經2年餘施工已在去年底完工，迄今未見通車跡象，不少用路人不解。內政部國土管理署表示，正辦理初驗中，預計2月底完成，3月中下旬完成送電，確定通車時間會跟市府再確認。
南科上下班車流龐大，新港社大道往國8南科聯絡道通往市區，更是重中之重，壅塞嚴重讓不少用路人視為畏途；市長黃偉哲爭取辦理「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」，工程總經費約3.3億元，道路採立體化車道設計，工程長度約1公里，寬30公尺，橋梁長度約340公尺，2021年8月開工，順利在上月完工，通車後可節省10至15分鐘路程。
「奇怪，怎還沒通車？」眼看工程竣工，未有通車相關訊息，不少用路人疑惑，市府工務局證實，工程已完工，待驗收通過即可安排後續通車事宜。黃偉哲說，當地交通量龐大，會請中央盡快辦理驗收作業。
內政部國土管理署表示，該工程目前初驗中，預計2月底會完成初驗，3月台電會完成送電，確定通車時間會跟市府再確認。
市議員黃肇輝說，接到不少上班族擔心會「換個地方塞」；因高架橋下進園區接平面路口該交通號誌不解決，然後可能成為新的交通瓶頸點。
市府工務局則說，屆時尖峰時段會透過燈號同步管制，後續也會滾動式檢討，讓這項重大工程發揮最大效應。
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