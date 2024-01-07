嘉義民雄無極靈山寺將完工 翁章梁參加上梁典禮祝賀
濟公師父指示信徒成立慈善功德會，並興建廟宇共同濟世，嘉義縣民雄無極靈山寺新建工程歷時1年多，順利進入最後上梁階段，縣長翁章梁、主委劉美麗等人今天參加上梁典禮。翁章梁說，祝福寺廟上梁成功，相信很快就能服務，讓嘉義多一個做善事、教化人心的地方。
劉美麗表示，濟公是她的信仰中心，也是她的恩人，20年來讓她從一無所有，到現在有口飯吃，建廟是為了報恩，也感謝許多貴人幫忙，讓新建工程順利進行，無極靈山寺腹地844坪，200多坪主體工程經1年多建造已大致完成，後續將以2至3年時間逐步雕琢與造景。
民政處指出，2006年濟公師父指示爐下門生善信，成立慈善功德會與濟公師父共同濟世，2007年靈山慈善功德會正式成立，2011年濟公神諭建廟，當時劉美麗受濟公師父幫助事業良多，擔任籌建委員會主委，2015年12月購買廟地，2022年4月動土開工，今天正式上梁。
翁章梁說，無極靈山寺動土的時候他就有來參加，現在上梁已接近完成，讓嘉義多了一個做善事、教化人心的地方，嘉義的寺廟比活動中心還多，每個庄頭都有1間廟，有的庄頭還有3、4間廟，大家從小就會到廟裡拜拜，恭喜無極靈山寺上梁成功，相信很快就可以服務。
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