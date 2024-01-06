生意強強滾！嘉市湖美夜市重開張湧人潮 交通未打結好停車好逛

嘉義市湖美夜市先前因不符土地使用規定，不到1個月落幕，業者在湖子內重新覓地，去年底獲市核准設置，晚間重新開張試營運，湧入大批人潮，攤商生意強強滾，民眾說，新夜市比舊夜市停車空間大，好停車，交通未打結，好逛，但攤商比過去少。

韓國瑜妻子李佳芬陪立委候選人張秀華，帶領助選員拿看板逛湖美夜市，沿途向攤商、逛夜市民眾請託拜票；入夜人潮不斷湧入，吃喝玩樂等各式各樣攤位人潮多，熱鬧滾滾，攤商重新營業，笑開心。

湖美夜市設在舊址的斜對面，湖美八路、湖美七路、健康二路及健康三路街墎內，基地面積約1886坪，可設200攤位，土地使用分區屬第二種商業區；營業時間為每周3、5、6，下午4點開始。

舊址作停車場，湖美夜市位在市府區段徵收新開發的湖子內，道路寬敞，汽機車好停車，夜市業者雇員工指揮交通、清運垃圾，湖美夜市合法設置，市府要求業者做好自律管理。「湖美夜市」之前風光開幕，被譽為嘉義最大夜市，人潮大爆滿，因土地休閒專區用地，不符都市計畫法土地分區使用規定，被要求移點，易地獲市府審查現勘核准設置。