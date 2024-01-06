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虎尾「虎爺」公園升級親水園區 這遊戲場受歡迎今年暑假開玩

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林虎尾632高地公園是目前當地最大公園，其中10公尺高的地標「虎爺」遊戲場最受歡迎。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾632高地公園是目前當地最大公園，其中10公尺高的地標「虎爺」遊戲場最受歡迎。記者陳苡葳／攝影

雲林虎尾公墓經遷葬及土地變更後，前年變成632高地公園，因占地廣達2公頃，是目前當地最大公園，相當受親子喜愛，鎮公所投入3500萬元規畫二期工程，預計施作親水園區，今天動工，力拚7月暑假前完工啟用。

縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠及鎮民代表會主席林嘉弘等人，今天在632高地公園南側基地為二期工程執鏟動土。張麗善表示，過去虎尾本地的公園綠地較少，也沒有一處適合全齡鎮民遊憩的場域，632高地公園2021年開發完成後，佳評如潮。

丁學忠說，位在北側的既有公園有無障礙專用道、舞動及戀花廣場、地景山丘大碗公滑坡、國防教育園區、滲透滯洪區、旋轉跳躍及飛翔遊戲場等共融場域，還有10公尺高的地標「虎爺」遊戲場，為完善民眾的遊樂體驗，今天開發閒置的南側基地作為親水園區。

虎尾鎮公所指出，二期工程將拓寬4公尺的西側車道至8公尺，並在最南側開闢一處停車場，方便車輛進出停放，再徒步至親水園區，區內空間則有戲水區、表演舞台、市集廣場、大草坪野餐區及棕梠性植栽等，打造叢林主題的水上樂園，串接北側公園，形成動靜皆宜的日常觀光地帶。

丁學忠表示，戲水區旁有設置性別友善廁所、淋浴更衣區、洗手腳池及警衛室等設施設備，提供親子在盛夏進行聚會、交流與活動的場所，施工期約150個日曆天，預定7月完工啟用，將是暑假的好去處。

雲林虎尾632高地公園南側基地今天動工施作親水園區，連同西側的車道一併拓寬至8公尺，提供足夠空間會車及進出。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾632高地公園南側基地今天動工施作親水園區，連同西側的車道一併拓寬至8公尺，提供足夠空間會車及進出。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾632高地公園南側基地今天動工施作親水園區，縣長張麗善（後排左三）等人執鏟動土。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾632高地公園南側基地今天動工施作親水園區，縣長張麗善（後排左三）等人執鏟動土。記者陳苡葳／攝影

丁學忠 張麗善 暑假 雲林

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