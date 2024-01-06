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亞太棒球村豆腐渣？台南朝野互批

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市國民黨議員林燕祝（圖）接獲爆料，指亞太棒球村施工中的主場看台梁柱灌漿不實，質疑是豆腐渣工程。記者吳淑玲／攝影
台南市國民黨議員林燕祝（圖）接獲爆料，指亞太棒球村施工中的主場看台梁柱灌漿不實，質疑是豆腐渣工程。記者吳淑玲／攝影

台南市議會國民黨團昨指出，賴清德在台南市長任內喊出要打造東方威廉波特的亞太棒球村，如今不僅預算從15億暴增至34億元，且成棒主、副球場梁柱出現空心及鋼筋裸露等問題，質疑是謀財害命的豆腐渣工程，要求政風處調查。

台南市工務局對此駁斥，該工程查核嚴謹，缺失修繕後更有技師鑑定報告。賴清德台南競辦總幹事蔡筱薇回應，不要為了選舉又潑髒水，侮辱兢兢業業的公務員。

台南市府工務局提出改善後的照片，指2022年底檢視梁柱施工缺失，已要求廠商改善，還請結構技師公會認證。記者吳淑玲／攝影
台南市府工務局提出改善後的照片，指2022年底檢視梁柱施工缺失，已要求廠商改善，還請結構技師公會認證。記者吳淑玲／攝影

亞太國際棒球訓練中心30.27公頃，規畫6座球場，包含成棒的主、副球場各1座，少棒主、副球場各1座，及2座內野訓練球場，總計可容納3.7萬人。少棒球場已舉辦U12少棒賽，成棒主、副球場預計今年7月完工。

台南市議會國民黨團昨舉行記者會，播放爆料民眾提供亞太棒球場梁柱結構空心、鋼筋裸露等照片。市議員林燕祝怒指棒球場由聯鋼營造統包，檢舉照片可看到梁柱主結構內有異物、瓶罐，梁柱未灌滿混凝土，擔心承受不了上方看台的重量。

議員蔡育輝也指，賴清德在市長任內推動興建亞太棒球場，從2013年編列15億元，後來增至28億元，被審計處糾正，如今又增加到34億元，花這麼多錢，結果被檢舉結構有問題，政風處應調查有無弊端。

南市府工務局表示，成棒主、副球場梁柱鋼筋在組模板時，放置水泥墊塊或間隔器，確保保護層達到標準，對於混凝土出現孔隙，是因梁柱本身有斜度無法灌滿，之後廠商已進行人工填補，且施工品質都有嚴格把關。

經費暴增部分，工務局解釋，成棒主、副場館工程決標逾三年，營建物價指數調漲逾20％才調整經費，並依專家建議符合現代化使用需求，例如改用LED燈及1萬個靠背座椅等，對比中北部的球場，該球場的單位造價已相對低廉。

賴清德台南競辦總幹事蔡筱薇表示，國際少棒聯盟祕書長稱讚亞太棒球中心少棒場非常好，後續二期工程會小心完成，藍營不要為了選舉就潑髒水。

賴清德 林燕祝

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