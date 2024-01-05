國內水環境治理先河「虎尾潮」開工 王美花允諾3年完工

虎尾期待已久的「虎尾潮」河川治理工程今天開工，這項由蔡英文總統指示的河岸治理計畫，由經濟部長王美花、立委蘇治芬、水利署長賴建信及眾多虎尾鄉親見證下動土，王美花強調，這是國內第1個跨部會且採國際競圖的河川治理工程，總工程費約9億元分3期施工，結合糖廠打造虎尾水岸城市標竿，對整體虎尾市街發展影響甚大，工程預定3年完工，把最美的水岸公園呈現給大家。

今天動土儀式在虎尾潮第1期工地舉行，水利署長賴建信簡報計畫的起源過程，他說，虎尾市區淹水嚴重，2019年間蔡英文總統抵虎尾視察，決定以前瞻水環境計畫來解決水患，當年立委蘇治芬認為緊鄰的虎尾百年糖蘊藏豐富的文史古蹟，請求將糖廠納入擴大辦理「水岸縫合、韌性城鎮」，催生了「虎尾潮」計畫並獲蔡總統認可，以9億元推動虎尾潮。

王美花進一步表示，未來虎尾安慶圳也納入整治，整個規畫設計圖更採國際競標，吸引荷蘭等國內外設計團隊投入競標，這是國內河川治理的創舉，就因要做得更完善，規畫期程稍有拖延，但第1期1.9億工程如今動工了，她允諾全部工程在3年完成，把美麗水岸城市呈現給大家。

王美花說，虎尾潮將大幅改變虎尾市鎮面貌，尤其距離市街很近，對帶動市區發展助益很大，其中受益最大可能是虎尾科技大學，可連結成為一座美麗的水岸大學城，這次國家級設計團隊與荷蘭水環境工程專家都參與，經費不算多卻是相當難得的1次治理工程指標，可供未來參考，所以只許成功不許失敗。

積極推動「虎尾潮」的蘇治芬更有感而發，感謝總統和部會的支持，共同將虎尾打造成台灣首座水環境韌性城鄉，不但解決淹水，更透過國際競圖，引進創新理念，建立全國「韌性城市」標竿，讓「糖都」虎尾有再次展現魅力城鎮的機會。

蘇治芬以過去推動溫室農業、北港魅力河川、農業博覽會等重大方案，說明凡事都要有個開頭，她說，當初推出這些方案，很多人不明瞭甚至反對，就像有人不明白「虎尾潮」為何物，虎尾潮不但是重要的水環境工程，也延續虎尾糖都的文化路徑，結合水環境美學帶動舊市鎮的發展「讓虎尾時尚又新潮」，可與高鐵和中科園區發展成雙軸心；虎尾潮不僅是治水，更是城鎮翻轉，建構虎尾人自信自豪的城鎮計畫。

賴建信也說，規畫團隊跳脫傳統水利框架，結合「逕流分擔」與「在地滯洪」策略工程，完工後可調控城鎮環境應對極端氣候下水患與旱象，拉近人與水日漸疏離的環境關係，營造水岸縫合的友善環境，形塑生態地景的綠水廊道，這樣的創新設計將引領國內新的治水方向。