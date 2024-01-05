國際攝影節「城像．成相」 重溫老台南曾經存在但已不復見場景

2023年台南國際攝影節(Tiff)「城像．成相」現正在4大展區展出。透過不同世代攝影家雙眼看待不同時期留下照片，重溫曾存在但已不復見場景，也呈現優雅老台南歷史風貌。

2023年台南國際攝影節(Tiff)「城像．成相」正在水交社文化園區、台灣府城大南門及南門公園、愛國婦人會館、台南孔廟及廟外街廓等4大展區展出，展期至2月28日。

策展人黃建亮表示，台南國際攝影節中，出身台北大稻埕的攝影家李火增（1912-1975登錄寫真家），主要拍攝地點都在北部，其實並沒有太多南部的畫面，尤其在當時相機與底片是有錢人才買得起的奢侈品，而且日據時代必須是登錄寫真家才能在街上自由拍照，這次展出是李火增來台南旅遊時路過拍到的影像，彌足珍貴。

另外，蘇丁受醫師（1905-2006）、楊文津（登錄寫真家）、雖然是台南在地人，可惜留下照片不多，展出幾張例如「單車女子 約1960」，「飲料攝影比賽1950光復後初期」都是讓人驚艷的畫面。

拍攝年份稍晚一些的王双全(1920-1978) 、王双福(1920-1974)雙胞胎兄弟，主要拍攝上個世紀中葉（1950-1970）二次戰後的台南生活場景。

依台南市文化局資料，尤其是「台南街景1962」這張照片是王双全拍攝於1962年的台南市明元堂眼科，曾被以為是日本國寶漫畫家柘植義春於1968年發行的「螺絲型」眼科街的場景參考，柘植義晴很可能引用日本相機雜誌上發表的同一張照片（後來證實他所參考的照片另一位攝影師朱逸文在同一地點所不同角度拍攝的作品《目》1963）。

而郭英慧拍攝的安平延平街，及王敏為、陳惠美拍攝的海安路拓寬、沙卡里巴；還有陳伯義拍攝中國城等地區的今昔，這些幾十年來被拆除的街景，相互對比現今建設中的台南影像。

文化局新聞稿表示，唯有攝影這種鉅細靡遺創作媒材，能忠實留下這些不同時期台南景象，就如在年輕攝影家的眼中，同樣的街區與宗教儀式會看到完全不同呈現，也只有如此豐富文化紋理的台南，不同世代攝影家才有這麼大觀察探索與創新的空間。

攝影節展也邀請參展攝影家對談的影迷講座，及策展人黃建亮與協同策展人陳伯義帶領展區導覽走讀。更多活動訊息可上台南國際攝影節官網查詢，或台南國際攝影節臉書粉絲專業查閱最新動態。