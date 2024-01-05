台南郵局攜手南二監辦見麵會 跨界搶攻年節送禮商機

搶攻農曆新年送禮商機，台南郵局與矯正署台南第二監獄跨領域合作，推出「常常見麵」乾拌麵禮盒、「果菓派對」果乾雪Q餅禮盒，今舉辦產品見「麵」會，五顏六色的乾拌麵相當吸睛，未來郵局也將提供平台與物流配送，開創全新的合作模式。

南二監典獄長李進國表示，「常常見麵」的乾拌麵禮盒，寓意一份來自老朋友的祝福，使用在地天然蔬果入麵，並經過陽光日曬，麵條口感Q彈，能夠保留住原始純粹的麵香；「果菓派對」同樣使用台南在地盛產水果，雪Q餅有滿滿堅果、果乾與蔬果脆片，用料不手軟。

台南郵局則說，此次跨界合作以關懷農民、協助農產行銷為主，「常常見麵」及「果菓派對」也會上架到郵購平台及郵局的營業櫃檯，讓民眾在郵局即可買到矯正機關收容人生產的優質產品，也希望能帶給收容人復歸社會的力量。