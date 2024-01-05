大埤國中年過半百老校舍終於要拆 張麗善報喜：新校舍走綠建築風格

雲林縣大埤國中3棟老舊校舍，雖分別進行數次的耐震補強，但「老背少」的建築結構仍存在安全風險，縣府教育處爭取中央2.6億元施作拆除重建工程，縣長張麗善今天主持動工典禮，施工期約2年，預計2026年4月完工啟用。

張麗善、大埤鄉長林森寳、縣府教育處長邱孝文、大埤國中校長何鈞鼎及多名地方人士今為大埤國中校舍拆除重建工程執鏟動土。「苦不能苦孩子，窮不能窮教育」張麗善表示，該校年紀最大的校舍於1970年興建，陸續也蓋新建築，但整體使用至今也逾30年，校方多次為校舍結構耐震補強，不過現況是耐震係數偏低，已出現安全疑慮。

張麗善指出，為維護教師教學品質及學生受教權，縣府向教育部提案拆除重建工程，順利爭取總經費2億6372多萬元，按施工順序拆除舊校舍，並分別在原地新建，期間會保留部分教室安置師生。

張麗善表示，新校舍設計生態、節能、減廢、健康的綠建築，主要集中在南棟，建築體規畫3層樓，共25間教室，北棟校舍拆除後則作為停車場等開放空間；另，縣府投入2000多萬元完善校區周邊通學步道，完工後將大幅提升學區安全性，也將成為大埤鄉內最前衛的建築意象。