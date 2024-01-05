賞梅了！台南梅嶺梅花提前盛開 交通局6日啟動假日接駁

台南市楠西梅嶺是南部賞梅重鎮，今年梅花提前綻放，元旦連假吸引遊客上山賞梅，因停車空間有限，為紓解大量車潮湧入梅嶺山區，交通局6日啟動假日接駁服務，呼籲自行開車民眾倘山區停車位已滿或道路交管時，可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於台3線旁）搭乘免費接駁車上山，另也可在玉井轉運站搭乘綠22線公車前往，呼籲多加利用公共運輸。

梅嶺梅農許鴻文提醒，今年梅花雖然提前在12月中旬就開花，但可惜遇到下雨打落，目前樹上結滿花苞，約要到10日左右才會盛開，且可能受到去年乾旱及延後開花影響，今年梅樹是分批結花苞，因此是陸續綻放，花期會延長到1月底左右，但可能要到較山區才能看到滿山遍野白花景況。

交通局長王銘德表示，交通局自1月6日起持續3周（1/13選舉日除外）逢假日實施例接駁疏運，分別於1月6日、1月7日、1月14日、1月20日、1月21日等5日行駛，接駁時間自上午10點開始至下午4點，並依現場人潮機動加開班次。

交通局感謝「芒果農創玫瑰綠柏園」提供停車及接駁場地，自行開車的朋友配合警察局交通管制引導，上山交通管制期間請至綠柏園（位於台3線旁）停車，再轉搭接駁車上山，也可就近先到楠西區周邊景點如曾文水庫或玄空法寺等遊玩後再行前往，避開尖峰車潮。