斥資逾2千萬 嘉縣新港公園改造變亮點

嘉義縣政府斥資2371萬改造新港鄉新港公園成一座多功能特色公園，日前完工開放，縣長翁章梁昨天到場視察，針對共融遊具區的沙坑石塊改鋪面、樹下礫石改植草及移植部分樹木需再改善，嘉縣槌球協會建議球場邊界增建阻球15公分矮牆，市府表示，會先施作一側擋球，視使用情況，因議員憂有絆倒疑慮，將再與公所及民代研議。

新港公園位於新港鄉中心鄰近新港奉天宮，因年久失修，內部空間及設施已不堪使用，縣府前年12月12日開工，總經費為2371萬5866元，施工項目為人行步道鋪面、兒童遊戲場設備、體健設施、民俗表演藝術中心、繞境之音景觀改造、照明及植栽等工程。

翁章梁表示，目前積極翻新縣內每鄉鎮市的老舊公園，盼都能提供長輩與孩童安全舒適的遊憩空間，新港公園目前已開放，昨天視察後將針對遊戲場部分地面鋪面設計等工程做調整，讓公園整體環境更加完善。

建設處指出，工程最大亮點是全新打造蜻蜓造型的複合式大型遊具兒童遊戲場，搭配魔荳攀爬道，及色彩繽紛的蝌蚪及荷葉造型地墊，並配置多功能的共融、地景式遊具及體健設施，成多元參與的遊憩空間。

但目前公園內的籃球場工程仍待鄉公所鄰案風雨球場期程完工再接續施工，另繞境之音公仔運轉部分，已與原施工公司接洽處理動力運轉程序，整體公園工程實際進度達84.95%，完工部分去年12月28日已開放。