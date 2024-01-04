服兵役時發病…罹僵直性脊椎炎人生變黑白 他藉職場學習成功再就業

「不要怕異樣眼光！」患有僵直性脊椎炎吳神龍以個人求職過程鼓勵身心障礙朋友；據調查身心障礙失業離職的主因，其中「與主管或同事人際關係問題」在男、女性分別占5.1%及9.2%；勞動部為協助身心障礙者避免因工作效能影響職場人際，減少工作挫敗感，推動讓身障朋友在進入職場初期獲得充足的工作指導與友善支持，期能穩定工作。

吳神龍過去曾因身體的病痛加上同事異樣的眼光，退縮在家長達7年，去年透過虎尾就業中心協助，藉由「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助」成功重返職場，現在已成專業機械維修師，有了專業在身，不再被投以異樣眼光，在無法挺直腰桿的背影中，散發出自信。

44歲的吳神龍回想服兵役發病，出現持續性腳痛、背痛，原以為只是腳扭傷，在反覆發作才驚覺不妙，經檢查確認罹患僵直性脊椎炎；讓他人生變黑白，經常在職場中退去，或因同事異樣眼光讓他退縮離去，長久來只能靠打零工維生，年屆中年，想重返職場屢遭挫敗。

去年透過虎尾就業中心服務人員協助，讓吳神龍重燃希望，如今這份工作不僅讓他學習專業技能，也有莫大成就感，「我會做到退休！」除了自我期許，也勉勵身心障礙朋友「肯定自己，不要輕易被疾病擊倒！」。

虎尾就業中心主任張春美指出，勞動部為鼓勵二度就業者重返職場，今年9月推出「婦女再就業計畫」，涵蓋最高3萬元的「自主訓練獎勵」、「再就業獎勵」及獎勵雇主調整工時每月3000元的「工時調整獎勵」，並透過雇主工時調整，給予有意重返職場又需兼顧家庭照顧的婦女更多就業機會，歡迎失業婦女善加運用資源。