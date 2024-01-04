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西拉雅族傳統飾品復刻設計發表 建立身分認同表徵

中央社／ 台南4日電

西拉雅族傳統物質文化遺產復刻設計今天在成功大學發表，以陶器、金工、織品、玻璃4種材質類別呈現，建立西拉雅族人身分認同的物質文化表徵。

台南文化資產管理處、西拉雅族人、成功大學考古學研究所等，合作推動「走向西拉雅」考古暨培力行動，去年結合成大高教深耕112年全校型「台灣學」西拉雅族原住民考古學實踐計畫，在成大工業設計系共同開設課程，實踐促進西拉雅族人認同的身分考古學。

共同課程以考古出土文物為藍本，集合跨領域專業，復刻西拉雅族傳統飾品配件，回應西拉雅族當代訴求及文化復振；西拉雅族物質文化則是「考古與設計」課程主軸，設定西拉雅族人為目標受眾，嘗試設計讓西拉雅族人感到認同的飾品配件。

台南市文資處發布新聞稿指出，共創共作以發掘出土的青銅鈴鐺、玻璃珠、魚骨珠、貝印紋飾陶罐、陶環等物質證據為基礎，融入祭壺、向水與十字繡等西拉雅傳統文化元素發想設計，最終以陶器、金工、織品、玻璃4種材質類別呈現，每一種材質都有復刻品與創新品互為搭配。

文資處表示，復刻品是實踐西拉雅族的物質文化復振，且強化西拉雅族的民族識別；創新品則是將傳統文物融入當代工藝與設計，以具體物件回應西拉雅族一直存在的訴求。

參與復刻設計的學生說，設計過程中走進博物館、部落進行田野調查並與族人討論，讓設計蘊含豐富意義，不只為自己而做，更是作為文化載體而存在。

參與共作的西拉雅族青年也表示，透過具體衣著物質穿回身上，讓大眾體認到西拉雅族主體，往後才能在正名及族群內部認同建立上有更好推力。

西拉雅族 考古 成功大學 文物 台南 文化資產

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