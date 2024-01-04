增親子共融遊具 嘉縣府斥資2300萬打造新港公園成亮點

嘉縣府斥資2371萬，前年12月動工改造新港鄉新港公園成一座多功能特色公園，7天前已完工開放，縣長翁章梁今天到場視察，針對共融遊具區的沙坑石塊改鋪面、樹下礫石改植草及移植部分樹木提需再改善，嘉縣槌球協會民眾也當場反應，球場邊界增阻球15公分矮牆。

建設處長郭良江表示，翁縣長視察提出改善處會優先施工規畫處理，另民眾反應槌球場增阻球外滾矮牆部分，會先施作一側擋球，視使用情況，但因議員憂有絆倒疑慮，其餘方向仍待與公所及民代研議。

新港公園位於新港鄉中心鄰近新港奉天宮，因年久失修，內部空間及設施已不堪使用，縣府前年12月12日開工，總經費為2371萬5866元，施工項目為人行步道舖面、兒童遊戲場設備、體健設施、民俗表演藝術中心、繞境之音景觀改造、照明及植栽等工程。

縣長翁章梁表示，目前積極翻新縣內每鄉鎮市的老舊公園，盼都能提供長輩與孩童安全舒適的遊憩空間，新港公園目前已開放，今天視察後將針對遊戲場部分地面鋪面設計等工程做調整，讓公園整體環境更加完善。

建設處指出，工程最大亮點是全新打造蜻蜓造型的複合式大型遊具兒童遊戲場，搭配魔荳攀爬道，及色彩繽紛的蝌蚪及荷葉造型地墊，並配置多功能的共融、地景式遊具及體健設施，成多元參與的遊憩空間。