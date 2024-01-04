增親子共融遊具 嘉縣府斥資2300萬打造新港公園成亮點
嘉縣府斥資2371萬，前年12月動工改造新港鄉新港公園成一座多功能特色公園，7天前已完工開放，縣長翁章梁今天到場視察，針對共融遊具區的沙坑石塊改鋪面、樹下礫石改植草及移植部分樹木提需再改善，嘉縣槌球協會民眾也當場反應，球場邊界增阻球15公分矮牆。
建設處長郭良江表示，翁縣長視察提出改善處會優先施工規畫處理，另民眾反應槌球場增阻球外滾矮牆部分，會先施作一側擋球，視使用情況，但因議員憂有絆倒疑慮，其餘方向仍待與公所及民代研議。
新港公園位於新港鄉中心鄰近新港奉天宮，因年久失修，內部空間及設施已不堪使用，縣府前年12月12日開工，總經費為2371萬5866元，施工項目為人行步道舖面、兒童遊戲場設備、體健設施、民俗表演藝術中心、繞境之音景觀改造、照明及植栽等工程。
縣長翁章梁表示，目前積極翻新縣內每鄉鎮市的老舊公園，盼都能提供長輩與孩童安全舒適的遊憩空間，新港公園目前已開放，今天視察後將針對遊戲場部分地面鋪面設計等工程做調整，讓公園整體環境更加完善。
建設處指出，工程最大亮點是全新打造蜻蜓造型的複合式大型遊具兒童遊戲場，搭配魔荳攀爬道，及色彩繽紛的蝌蚪及荷葉造型地墊，並配置多功能的共融、地景式遊具及體健設施，成多元參與的遊憩空間。
但目前公園內的籃球場工程仍待鄉公所鄰案風雨球場期程完工再接續施工，另繞境之音公仔運轉部分，已與原施工公司接洽處理動力運轉程序，整體公園工程實際進度達84.95 %，完工部分去年12月28日已開放。
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