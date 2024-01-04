七股區反不當種電「萬人連署」達標 南市府接下陳情書

台南七股區里長聯誼會、七股區居民自救會發起「反不當種電」公民連署，1個月內達成萬人連署目標，今天到台南市政府遞交陳情書，要求市府未來審查要嚴格把關，要有總量管制別再繼續種電，給在地農漁民生存空間；市府表示，經濟部先前已公開表示，承諾不在七股台 61 以西畫設漁電共生專區，七股區地面型光電申請案已從前年22件降至去年僅2件。

台南市七股區面積1萬1千多公頃，目前種電已逾全區面積的10分之1，七股區反不當種電聯盟去年11月24日發起萬人公民連署，今天到台南市議會召開記者會，市議員陳昆和表示，去年發起聯署後，獲得七股居民廣泛響應及熱烈支持，七股區18里里長，有14名里長參與參聯署，短短1個多月，總聯署人數已達1萬1505人，展現七股居民反對不當種電的心聲。

七股區里長聯誼會長、大潭里長陳中正說，不反對綠能和綠電，是反對在不當地方種電，要求總量管制，且要有管理機制，居民最反感的在不當的地方種電，包括農地及養殖魚塭穿插太陽光電板，另外有的案場距離社區太近，導致熱能效應，變成七股有3個太陽，市府要落實現場勘查，案場至少要離住家50至100公尺，還有升壓站噪音擾民。

陳中正說，另台61線以西是七股人的命脈，漁民引進乾淨海水養殖；台61以西也是生態敏感區，七股曾文溪口黑面琵鷺度冬區3500公頃及到北門區是溪北生態觀光的命脈，反對開放種電。要求政府訂定好的法令，明確規範可種電地區，不要睡一覺起床隔壁又要種電，並落實現場審查該退件就退件，希望未來七股有安居樂業的地方。

市府經發局表示，針對所有光電申請案均依相關法規辦理，實質審查過程嚴格把關，將監督核准案件要確實依法申請及建置，並加強查核案場，市府堅持「生態優先」、「生存優先」、「意願優先」3大原則，以確保光電政策正向發展。

經發局說，經濟部先前已公開表示，七股生態敏感地區採漸進式開發，承諾不在七股台 61 以西劃設漁電共生專區，並勸說業者避免在七股台 61以西設置光電，為減少光電開發對七股地區的影響，經濟部已在該地成立跨部會工作站，即時處理當地光電開發相關爭議。

經發局強調，七股申請地面型光電設置案已大幅減少，統計到 112年12月底止，七股區地面型光電申請案已從 111年22件降至112年僅餘 2 件，其原因包括前開政策強化管制，停止受理小兩甲農地變更，以居民意願、生態考量、漁民生計優先為訴求，故七股區地面型光電設置面積及件數已大幅減少。